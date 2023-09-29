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сегодня, 15:20
В Белгородской области школа и два дома пострадали в результате обстрела
Осколками снарядов повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены фасады, заборы и крыши.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа, расположенное в 10 км от границы.
По его словам, пострадавших нет.
Он уточнил, что осколками снарядов были повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы.
Глава региона напомнил, что учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате.
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Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается.
По его словам, пострадавших нет.
Он уточнил, что осколками снарядов были повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы.
Глава региона напомнил, что учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате.
⠀
Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается.