В России

сегодня, 15:20

В Белгородской области школа и два дома пострадали в результате обстрела

37
#обстрел #Белгород

Осколками снарядов повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены фасады, заборы и крыши.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа, расположенное в 10 км от границы.

По его словам, пострадавших нет.

Он уточнил, что осколками снарядов были повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы.

Глава региона напомнил, что учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате.

Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается.
37
#обстрел #Белгород

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
58
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

В трех районах Петербурга выстроились длинные очереди перед военкоматами
#военкомат #очереди
В трех районах Петербурга выстроились длинные очереди перед военкоматами

9 минут назад

В России
Онколог назвал ведущие к раку ежедневные привычки людей
#здоровье #онкология #рак
Онколог назвал ведущие к раку ежедневные привычки людей

50 минут назад

В России
Набиуллина заявила о признаках перегрева на рынке ипотеки
#ипотека #экономика
Набиуллина заявила о признаках перегрева на рынке ипотеки

сегодня, 14:39

В России
Президент РФ внес в Госдуму закон о выходе из конвенции по защите нацменьшинств
#нацменьшинства #конвенция
1
Президент РФ внес в Госдуму закон о выходе из конвенции по защите нацменьшинств

сегодня, 14:01

В России
Счетная палата заявила об увеличении госдолга РФ до 25 трлн рублей
#экономика #госдолг
Счетная палата заявила об увеличении госдолга РФ до 25 трлн рублей

сегодня, 13:25

В России
Часть ресторанов KFC в РФ отказывается переименоваться в Rostic’s
#KFC #Rostic’s #ребрендинг
Часть ресторанов KFC в РФ отказывается переименоваться в Rostic’s

сегодня, 12:40

В России