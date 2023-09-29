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Набиуллина заявила о признаках перегрева на рынке ипотеки

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#ипотека #экономика

Центробанк также обеспокоился разницей цен на жилье на первичном и вторичном рынках.

Центробанк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки, она растет высокими темпами, качество кредитов также беспокоит регулятора, - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XX Международного банковского форума.

"В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, - 30%. Это высокие темпы. И здесь, конечно, нас беспокоит качество кредитов и влияние их на рынок жилья. Для нашего населения важна не доступность ипотеки, а доступность жилья. Нас также беспокоит отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного рынка, он, к сожалению сохраняется", - отметила она.

По ее словам, регулятор будет следить за качеством ипотеки, чтобы не допустить возникновения системных рисков, при необходимости регулятор применят жесткие меры, - передает ТАСС.

Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова отмечала, что Банк России не видит "пузыря" на рынке ипотеки, но существуют определенные дисбалансы, которые ЦБ РФ видит и пытается решить.

Банк России планирует с 1 октября 2023 года повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков. Больше всего надбавки вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по договору долевого участия.
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#ипотека #экономика

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