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Президент РФ внес в Госдуму закон о выходе из конвенции по защите нацменьшинств

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#нацменьшинства #конвенция

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (подписана в Страсбурге в феврале 1996 года).

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе.

"Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", — говорится в документе.

С таким предложением к президенту обратилось правительство РФ. Прекращение действия этого международного соглашения мотивировано необходимостью "избежания дискриминационного отношения к России в рамках предусмотренного им мониторингового механизма", а также объясняется прекращением членства в Совете Европы, - передает РИА Новости.

При этом в кабинете министров посчитали, что денонсация конвенции не скажется негативно на конституционных гарантиях прав защиты национальных меньшинств, так как для этого есть соответствующие нормы в российском законодательстве.

Положения Рамочной конвенции о защите нацменьшинств действуют на территории государств — членов Совета Европы. В документе прописаны права таких категорий граждан, в частности на свободу выражения, в том числе на своем языке, вероисповедания, собраний.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года в ответ на решение Комитета министров СЕ (КМСЕ) о приостановке прав Москвы в самом КМСЕ и Парламентской ассамблее СЕ.
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#нацменьшинства #конвенция

Комментарии (1)

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мк

38 минут назад
Не было и нет смысла присоединяться к этой конвенции, т.к. в нашей стране нацменьшинства никогда не были ущемлены ни в царской России , ни при СССР. Более того провозглашалось развитие нац окраин за счет цента страны. В курсе политэкономии было сказано именно так.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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