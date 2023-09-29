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Президент РФ внес в Госдуму закон о выходе из конвенции по защите нацменьшинств
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (подписана в Страсбурге в феврале 1996 года).
"Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года", — говорится в документе.
С таким предложением к президенту обратилось правительство РФ. Прекращение действия этого международного соглашения мотивировано необходимостью "избежания дискриминационного отношения к России в рамках предусмотренного им мониторингового механизма", а также объясняется прекращением членства в Совете Европы, - передает РИА Новости.
При этом в кабинете министров посчитали, что денонсация конвенции не скажется негативно на конституционных гарантиях прав защиты национальных меньшинств, так как для этого есть соответствующие нормы в российском законодательстве.
Положения Рамочной конвенции о защите нацменьшинств действуют на территории государств — членов Совета Европы. В документе прописаны права таких категорий граждан, в частности на свободу выражения, в том числе на своем языке, вероисповедания, собраний.
Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года в ответ на решение Комитета министров СЕ (КМСЕ) о приостановке прав Москвы в самом КМСЕ и Парламентской ассамблее СЕ.
мк