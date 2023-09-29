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Часть ресторанов KFC в РФ отказывается переименоваться в Rostic’s

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#KFC #Rostic’s #ребрендинг #экономика

ООО "Эй Кей Раша" не планирует ребрендировать 100 заведений в Rostic’s. Все компании останутся под вывеской KFC, несмотря на договорённости с американским владельцем.

ООО "Эй Кей Раша", управляющее по франшизе примерно 100 заведениями KFC в России, не будет менять вывески на Rostic’s и намерено сохранить прежнее название как минимум до 2035 года. На ребрендинг всех точек продаж рассчитывала американская Yum! Brands, владевшая правами на развитие KFC в России и покинувшая страну. Эксперты считают решение франчайзи оправданным, поскольку локальный бренд менее известен у потребителей, чем американский — а это повлечет снижение потока покупателей, - пишет "Ъ".

По словам гендиректора "Эй Кей Раша" Алексея Чижова, большая часть договоров на использование бренда KFC подписана до 2035 года, это, в свою очередь, дает право компании не переименовывать свои заведения.

Права на развитие бренда KFC в РФ до октября 2022 года были у «Юниреста» — "дочки" американской Yum! Brands, заявившей об уходе с российского рынка.

После ухода Yum! Brands новый владелец заявил о переименовании точек продаж KFC в Rostic’s. Гендиректор "Юниреста" Татьяна Шаманская наканунеу заявила, что компания договорилась о ребрендинге с более чем 90% франчайзи сети. Однако она отметила, что полностью ребрендинг всех 1,15 тыс. заведений KFC завершится к концу первого квартала 2024 года.

Эксперты отмечают, что позиция "Эй Кей Раша" вполне «оправданна», так как первоначально компания приобретала франшизу международной KFC. А в случае смены названия на Rostic’s популярность заведений рискует упасть не менее чем на 20%.
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#KFC #Rostic’s #ребрендинг #экономика

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