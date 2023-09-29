сегодня, 12:40
Часть ресторанов KFC в РФ отказывается переименоваться в Rostic’s
ООО "Эй Кей Раша" не планирует ребрендировать 100 заведений в Rostic’s. Все компании останутся под вывеской KFC, несмотря на договорённости с американским владельцем.
По словам гендиректора "Эй Кей Раша" Алексея Чижова, большая часть договоров на использование бренда KFC подписана до 2035 года, это, в свою очередь, дает право компании не переименовывать свои заведения.
Права на развитие бренда KFC в РФ до октября 2022 года были у «Юниреста» — "дочки" американской Yum! Brands, заявившей об уходе с российского рынка.
После ухода Yum! Brands новый владелец заявил о переименовании точек продаж KFC в Rostic’s. Гендиректор "Юниреста" Татьяна Шаманская наканунеу заявила, что компания договорилась о ребрендинге с более чем 90% франчайзи сети. Однако она отметила, что полностью ребрендинг всех 1,15 тыс. заведений KFC завершится к концу первого квартала 2024 года.
Эксперты отмечают, что позиция "Эй Кей Раша" вполне «оправданна», так как первоначально компания приобретала франшизу международной KFC. А в случае смены названия на Rostic’s популярность заведений рискует упасть не менее чем на 20%.