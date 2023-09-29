Происшествия
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21-летний велосипедист госпитализирован после ДТП на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе
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Днем 29 сентября в Липецке на перекресте улиц Неделина и Фрунзе произошло ДТП с участием автомобиля «Митсубиси» и велосипедиста.
- За рулем автомобиля находился 36-летний водитель. 21-летний велосипедист был госпитализирован. В данный момент сотрудники ДПС уточняют обстоятельства аварии, - рассказали в полиции.
По словам очевидцев, у велосипедиста серьезная травма головы.
- За рулем автомобиля находился 36-летний водитель. 21-летний велосипедист был госпитализирован. В данный момент сотрудники ДПС уточняют обстоятельства аварии, - рассказали в полиции.
По словам очевидцев, у велосипедиста серьезная травма головы.
11 1594
Комментарии (11)
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Пессимист
Михаил Федорович
кит
Да
Естественный отбор
Антисоветчик
Павел
кит
Липв
Мимо ехали