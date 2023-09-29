Происшествия

сегодня, 12:16

21-летний велосипедист госпитализирован после ДТП на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе

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#ДТП #велосипед
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21-летний велосипедист госпитализирован после ДТП на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе
Днем 29 сентября в Липецке на перекресте улиц Неделина и Фрунзе произошло ДТП с участием автомобиля «Митсубиси» и велосипедиста.

- За рулем автомобиля находился 36-летний водитель. 21-летний велосипедист был госпитализирован. В данный момент сотрудники ДПС уточняют обстоятельства аварии, - рассказали в полиции.

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По словам очевидцев, у велосипедиста серьезная травма головы.
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#ДТП #велосипед
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Комментарии (11)

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Пессимист

сегодня, 15:24
На дороге валяется велосипед, а на тротуаре стоят ещё четыре средства самоубийства
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Михаил Федорович

сегодня, 14:55
То мотоциклист в Ельце, то велосипедист в Липецке. Прям династия с особой любовью к экстримальному/НеФр-мальному.
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кит

сегодня, 14:50
Естественный отбор, Ты четко все расписал !
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Да

сегодня, 14:47
Мда, однозначно.
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Естественный отбор

сегодня, 14:02
На велосипедах ездит те, кто не сдал на права..... Почему велосипедистам и самокатчикам можно ездить по дорогам без прав а за рулём автомобиля нельзя?
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Антисоветчик

сегодня, 13:30
Велосипедист ехал на красный для пешеходов. на поворот на Фрунзе стояла толпа. А вторая полоса была свободна. По ней и видался автомобиль. Скорость в районе 40 км в час. И водитель просто не увидел велосипедиста.
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Павел

сегодня, 13:14
Велосипеды передвигаться по дорогам могут, читайте ПДД. А дальше зависит от того, кто на этом велосипеде сидит.
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кит

сегодня, 13:06
Велосипедисты,самокатики на дорогах Липецка ! А у них документ есть,что они могут передвигаться по дорогам? Документ,что он прошли курс обучения по ПДД. Что за бардак !
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Липв

сегодня, 12:54
Пока такие бараны не научатся СПЕШИВАТЬСЯ, так и будут страдать водители
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Мимо ехали

сегодня, 12:49
Крови много на асфальте
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