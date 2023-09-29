21-летний велосипедист госпитализирован после ДТП на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе

Днем 29 сентября в Липецке на перекресте улиц Неделина и Фрунзе произошло ДТП с участием автомобиля «Митсубиси» и велосипедиста.- За рулем автомобиля находился 36-летний водитель. 21-летний велосипедист был госпитализирован. В данный момент сотрудники ДПС уточняют обстоятельства аварии, - рассказали в полиции.По словам очевидцев, у велосипедиста серьезная травма головы.