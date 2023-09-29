Здоровье

сегодня, 10:14

За неделю ОРВИ заболели 6,5 тысячи человек: с понедельника заработает «горячая линия» по профилактике

1 308
#ОРВИ #грипп #коронавирус
1
За неделю ОРВИ заболели 6,5 тысячи человек: с понедельника заработает «горячая линия» по профилактике

За неделю заболеваемость ОРВИ по области выросла на 926 случаев.

На минувшей неделе — c 18 по 24 сентября в Липецкой области ОРВИ заболели 6 499 человек, в том числе 3 934 человека — в Липецке. Грипп в регион пока не пришёл. Но вот заболеваемость ОРВИ за неделю выросла значительно — почти на тысячу случаев: ранее по области за неделю зарегистрировано 5 573 случая ОРВИ. Коронавирус на прошлой неделе в Липецкой области диагностирован у 33 человек. Такие данные GOROD48 сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

2 октября в России начнет работу «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Консультацию можно получить до 13 октября.

«Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в прививку, а также напомнят о неспецифических мерах профилактики и дадут рекомендации для родителей как уберечь детей в эпидсезон», — сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

«Горячая линия» будет работать в понедельник-четверг с 09:00 до 16:00, в пятницу с 09:00 до 14:00. В Липецкой области звонить можно в эпидотдел Управления Роспотребнадзора по телефонам: 30-88-14, 30-88-11, в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области по номерам: 30-86-54, 30-86-94. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78, 6-05-00, 2-66-65, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах: (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах: (код 47466) 5-24-57, 5-24-55/

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
1 308
#ОРВИ #грипп #коронавирус
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

42 минуты назад
бездельникам лишь бы полежать ,да языком почесать, измерьте талию, сначала у себя, а потом у экскулапов -лишь бы не работать-143 проц
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Число покусанных клещами перевалило за четыре тысячи
#клещи
Число покусанных клещами перевалило за четыре тысячи

сегодня, 09:34

Здоровье
С начала года 2557 жителей Липецкой области были покусаны животными
#бешенство #животные
6
С начала года 2557 жителей Липецкой области были покусаны животными

вчера, 09:38

Здоровье
В ожоговый центр госпитализированы трое мужчин с серьёзными электротравмами
#ожог #электротравма
7
В ожоговый центр госпитализированы трое мужчин с серьёзными электротравмами

26.09.2023 11:12

Здоровье
В реанимацию инфекционки попал младенец с коронавирусом
#коронавирус
16
В реанимацию инфекционки попал младенец с коронавирусом

25.09.2023 15:24

Здоровье
65-летнюю женщину укусила змея
#змея #гадюка
6
65-летнюю женщину укусила змея

25.09.2023 09:36

Здоровье
За неделю количество укусов клещей выросло в полтора раза
#клещи
3
За неделю количество укусов клещей выросло в полтора раза

22.09.2023 10:16

Здоровье