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Призыв на военную службу пройдет с 1 октября во всех регионах РФ

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#военная служба #армия #призыв
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Начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября. Срок военной службы по призыву, как и прежде составит 12 месяцев.

Призыв на военную службу пройдет с 1 октября во всех российских регионах. Исключения составят отдельные районы Крайнего Севера - там призыв начнется с 1 ноября из-за особенностей климата, - рассказал на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября. Срок военной службы по призыву, как и прежде составит – 12 месяцев.

Отмечается, что все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формированиях на территории РФ.

Подчеркивается, что в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах РФ: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.

Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.

С 17 октября Минобороны запустит "прямую телефонную линию", где специалисты будут отвечать на вопросы россиян, касающиеся осеннего призыва. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.

Цимлянский особо отметил, что в Генштабе нет планов по проведению "дополнительных мобилизационных мероприятий".
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#военная служба #армия #призыв
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