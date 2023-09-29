Происшествия

сегодня, 09:32

Половина пожаров в Липецкой области за минувшие сутки связана с возгоранием сухой травы

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#МЧС #пожар #сухая трава
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Ранее сообщалось о введении особого противопожарного режима.

За минувшие сутки в Липецкой области пожарные девять раз выезжали на тушение горящей сухой травы и пять раз — горящего на открытых пространствах  мусора, сообщает регионального управление МЧС.

Ранее спасатели сообщали, что в связи с установившейся сухой погодой в регионе введен особый противопожарный режим.

Также вчера в Ельце сгорел бесхозный контейнер, а в селе Красная Дубрава Грязинского района — нежилой дом.
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#МЧС #пожар #сухая трава
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Комментарии (2)

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Ссёлки

сегодня, 10:51
А у нас участков нахватались,а траву косить лень и администрация не хочет.
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Садовод

сегодня, 10:21
А откуда взялось столько сухой травы? Да оттуда, что нет скота в деревнях, некому эту травку сожрать, некому и не для кого эту траву выкосить на сено, всё брошено, вот и стоит бурьян
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