Происшествия
сегодня, 09:32
Половина пожаров в Липецкой области за минувшие сутки связана с возгоранием сухой травы
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Ранее сообщалось о введении особого противопожарного режима.
За минувшие сутки в Липецкой области пожарные девять раз выезжали на тушение горящей сухой травы и пять раз — горящего на открытых пространствах мусора, сообщает регионального управление МЧС.
Ранее спасатели сообщали, что в связи с установившейся сухой погодой в регионе введен особый противопожарный режим.
Также вчера в Ельце сгорел бесхозный контейнер, а в селе Красная Дубрава Грязинского района — нежилой дом.
Ранее спасатели сообщали, что в связи с установившейся сухой погодой в регионе введен особый противопожарный режим.
Также вчера в Ельце сгорел бесхозный контейнер, а в селе Красная Дубрава Грязинского района — нежилой дом.
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