Олды вспомнят, зумеры возьмут гитары: липчане первыми увидели сериал Жукова о травле

Первые серии сериала «Плакса» до официальной премьеры представила компания «Ростелеком» в Смоленске и Москве.

На предпоказ проекта «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН», видеосервиса Wink и телеканала СТС пригласили и журналистов из Липецка. Они одними из первых увидели фильм о восьмикласснице Маше из элитной гимназии на Рублевке и ее новой жизни в провинциальной школе, где ей придется столкнуться с агрессией одноклассников.

Ее сыграла 15-летняя дочь фронтмена группы «Руки Вверх» и по совместительству продюсера сериала Сергея Жукова, Ника. Но это не единственная громкая фамилия в титрах. В партнёры ей достались Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Агата Муцениеце, а также певец Ваня Дмитриенко.

Музыка их связала

Такой каст – звезда чартов Дмитриенко и начинающая певица Жукова-младшая – неслучаен. Ведь главных героев объединяет собственная группа, а для самого фильма создатели подобрали народно любимые композиции, которые звучат по-новому. Уже в первой серии прозвучал новый потенциальный хит от Дмитриенко. А «олды», которые уже сами стали родителями подростков, услышат знакомое «Мои слёзы, моя печаль» и «Сектор Газа» из детства конца 90-х-начала 2000-х в новом прочтении.

В альбоме с саундтреком сериала 12 композиций: две из них в исполнении кумира молодежи Вани Дмитриенко, девять — исполнительницы главной роли Ники Жуковой, а также дуэт. Альбом уже вышел на музыкальных площадках и доступен для прослушивания. Он будет пополняться композициями по мере выхода новых серий.

Очень личный проект от Сергея Жукова

Перед показом к зрителям обратился сценарист и продюсер сериала Сергей Жуков. Он раскрыл одну из фишек нового сериала. В каждом эпизоде «Плаксы» будет представлен видеоклип. Через эти клипы раскрываются характер и эмоции главной героини.

«И я мечтаю, что, как когда-то после «Ранеток», девчонки и мальчишки вновь возьмутся за гитары, а в итоге на нашей музыкальной сцене появится много новых ярких талантов», - отметил музыкант.

Продюсер «Плаксы» отметил, что история о девочке-музыканте проект не только о музыке, но и о буллинге.

«"Плакса"- очень личный проект и для меня, и для моей дочки Ники, которая сыграла в сериале первую большую кинороль. Однако это не частная история: с травлей в школе по статистике сталкивается большинство подростков. Так есть сейчас и так было раньше, когда слова буллинг еще не существовало. "Плакса" - это видеокнижка о буллинге, его проявлениях и способах преодоления. О том, как важно быть внимательным к детям, их особенностям и помогать их талантам. Поэтому нужно, чтобы сериал посмотрели все поколения - школьники, мамы, папы, бабушки и дедушки. Если после просмотра поколения хоть чуть-чуть лучше станут понимать друг друга - значит, всё было не зря, и мы сделали хорошее дело», - сказал он.

О сериале

По сюжету подростковой драмы восьмиклассница Маша вместе с семьей переезжает из шумной столицы в провинциальный город. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой буллинга со стороны одноклассниц. Свои порядке и в новом доме у бабушки, где девочка-подросток также подстраивается под новые правила. Все становится еще хуже, когда Маша влюбляется в парня главной звезды и бунтарки школы Крис, которая и дает Маше из Москвы прозвище «Плакса».

Премьера восьми серийной музыкальной драмы "‎Плакса"‎ состоялась 28 сентября 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink и пополнит линейку Wink Originals.

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