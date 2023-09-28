В России
сегодня, 17:55
В России появятся «островки» с региональными брендами одежды
Уже в этом году в РФ могут запустить новую сеть модных «островков», в которой будут продавать исключительно российские региональные бренды. Речь идет о концепции торговли, которая схожа с фермерским рынком, где на одной территории представлены сразу несколько производителей. Об этом «Известиям» рассказал глава «Ивановской текстильной компании» Юрий Шилов, один из авторов этого проекта. В качестве аналогии эксперт привел в пример екатеринбургский универмаг Bolshoy, на территории которого представлено около 100 российских брендов.
Так, отечественные дизайнеры должны продаваться на площадке модных «островков» в 2-2,5 тыс. кв. м. Причем их будут открывать в городах миллионниках, подбор торговых центров уже начался: на первом этапе могут запустить до 10 универмагов. В проект будут отбирать компании, которые представляют товары легпрома в среднем ценовом сегменте.
Такие площадки должны подхлестнуть развитие локальных брендов — мы намерены помочь им дорасти до федеральных имен: власти смогут компенсировать отечественным дизайнерам часть затрат по арендной плате — например, до 20%, этот вопрос как раз сейчас прорабатывают с Корпорацией МСП, пояснил он.
Корпорация действительно работает над этим проектом — вопрос модных «островков» уже обсуждают с регионами и отечественными торговыми марками, пояснил «Известиям» ее гендиректор Александр Исаевич. По факту молодые дизайнеры и производители получат готовое решение по реализации продукции «под ключ», это позволит им заявить о себе перед широкой аудиторией на региональном и федеральном уровнях, а также получить комплексную поддержку для своего развития на модном рынке, отметил эксперт.
Так, отечественные дизайнеры должны продаваться на площадке модных «островков» в 2-2,5 тыс. кв. м. Причем их будут открывать в городах миллионниках, подбор торговых центров уже начался: на первом этапе могут запустить до 10 универмагов. В проект будут отбирать компании, которые представляют товары легпрома в среднем ценовом сегменте.
Такие площадки должны подхлестнуть развитие локальных брендов — мы намерены помочь им дорасти до федеральных имен: власти смогут компенсировать отечественным дизайнерам часть затрат по арендной плате — например, до 20%, этот вопрос как раз сейчас прорабатывают с Корпорацией МСП, пояснил он.
Корпорация действительно работает над этим проектом — вопрос модных «островков» уже обсуждают с регионами и отечественными торговыми марками, пояснил «Известиям» ее гендиректор Александр Исаевич. По факту молодые дизайнеры и производители получат готовое решение по реализации продукции «под ключ», это позволит им заявить о себе перед широкой аудиторией на региональном и федеральном уровнях, а также получить комплексную поддержку для своего развития на модном рынке, отметил эксперт.