Набиуллина выступила против изменения таргета по инфляции в 4%

Глава Банка России отметила, что "чем выше инфляция, тем больше разброс цен и тем больше могут вырасти цены".





"Я не могу не отреагировать на попытки менять цель по инфляции. Хуже всего менять цель по инфляции: тогда ориентиры пропадают совсем - ни курс, ни инфляция", - сказала она на Московском финансовом форуме.



"Почему больше 4% это плохо?.. Вы спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно", - обратилась она к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову.



"Чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб. Чем она ниже - тем они более стабильны. И чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", - пояснила глава ЦБ РФ.



При этом Набиуллина заверила, что инфляция в России будет снижаться. "Инфляция будет снижаться и достигнет нашей цели в 4%", - сказала она.



Глава ВТБ Андрей Костин сказал, что геополитическое напряжение и слом мировой финансовой структуры требуют изменения целепологаний, в частности, увеличения цели по инфляции на 2024 год. "У нас ряд очень серьезных факторов, вне рыночного, вне экономического <...> плана. Первое - слом мировой финансовой и экономической структуры, провалились все традиционные экономические связи. <...> Второй фактор - у нас гигантские санкции финансовый, промышленный сектор под санкциями, жесточайшие ограничения. У нас специальная военная операция, которая поглощает значительные деньги. И мы живем, и считаем, что можем такими же мерами, как и раньше что-то делать - не получится", - заявил он на пленарной сессии Московского финансового форума. Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен, - передает ТАСС "Я не могу не отреагировать на попытки менять цель по инфляции. Хуже всего менять цель по инфляции: тогда ориентиры пропадают совсем - ни курс, ни инфляция", - сказала она на Московском финансовом форуме."Почему больше 4% это плохо?.. Вы спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно", - обратилась она к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову."Чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб. Чем она ниже - тем они более стабильны. И чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", - пояснила глава ЦБ РФ.При этом Набиуллина заверила, что инфляция в России будет снижаться. "Инфляция будет снижаться и достигнет нашей цели в 4%", - сказала она.Глава ВТБ Андрей Костин сказал, что геополитическое напряжение и слом мировой финансовой структуры требуют изменения целепологаний, в частности, увеличения цели по инфляции на 2024 год. "У нас ряд очень серьезных факторов, вне рыночного, вне экономического <...> плана. Первое - слом мировой финансовой и экономической структуры, провалились все традиционные экономические связи. <...> Второй фактор - у нас гигантские санкции финансовый, промышленный сектор под санкциями, жесточайшие ограничения. У нас специальная военная операция, которая поглощает значительные деньги. И мы живем, и считаем, что можем такими же мерами, как и раньше что-то делать - не получится", - заявил он на пленарной сессии Московского финансового форума.