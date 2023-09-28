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Набиуллина выступила против изменения таргета по инфляции в 4%

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#экономика #инфляция

Глава Банка России отметила, что "чем выше инфляция, тем больше разброс цен и тем больше могут вырасти цены".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен, - передает ТАСС.

"Я не могу не отреагировать на попытки менять цель по инфляции. Хуже всего менять цель по инфляции: тогда ориентиры пропадают совсем - ни курс, ни инфляция", - сказала она на Московском финансовом форуме.

"Почему больше 4% это плохо?.. Вы спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно", - обратилась она к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову.

"Чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб. Чем она ниже - тем они более стабильны. И чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", - пояснила глава ЦБ РФ.

При этом Набиуллина заверила, что инфляция в России будет снижаться. "Инфляция будет снижаться и достигнет нашей цели в 4%", - сказала она.

Глава ВТБ Андрей Костин сказал, что геополитическое напряжение и слом мировой финансовой структуры требуют изменения целепологаний, в частности, увеличения цели по инфляции на 2024 год. "У нас ряд очень серьезных факторов, вне рыночного, вне экономического <...> плана. Первое - слом мировой финансовой и экономической структуры, провалились все традиционные экономические связи. <...> Второй фактор - у нас гигантские санкции финансовый, промышленный сектор под санкциями, жесточайшие ограничения. У нас специальная военная операция, которая поглощает значительные деньги. И мы живем, и считаем, что можем такими же мерами, как и раньше что-то делать - не получится", - заявил он на пленарной сессии Московского финансового форума.
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#экономика #инфляция

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