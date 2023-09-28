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Губернатор Курской области заявил о подавлении силами РЭБ беспилотников

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#беспилотники #атака

Беспилотники посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о подавлении силами РЭБ украинских беспилотников.

"28 сентября около села Горналь Суджанского района были замечены 2 беспилотника. Они посажены с помощью наших комплексов РЭБ. Один из беспилотников при посадке сдетонировал, обошлось без пострадавших и разрушений", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Также утром 28 сентября силами ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района был сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, - сообщил Старовойт ранее.
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#беспилотники #атака

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