В России

52 минуты назад

РФ временно ввела ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

108
#топливо #запрет на экспорт

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива.

Россия ограничила экспорт дизтоплива для защиты внутреннего рынка. В Евросоюзе тут же поднялись цены. Борьба за нефтепродукты усугубляется, и к концу года нефть вполне может уйти за 100 долларов за баррель. А Запад снова обвинил Москву в использовании сырья как оружия, - сообщает РИА Новости.

В настоящее время на глобальном рынке сформировался дефицит дизтоплива. Европейский союз в зоне повышенного риска. Нет прямых поставок из России, а запасы сократились вдвое. Цены на дизельное топливо в Европе выросли на 60%.

В материале отмечено, что запрет на экспорт в России действует бессрочно, пока не будет удовлетворен внутренний спрос. Не исключено, что будет введена заградительная пошлина в 20-50 тысяч рублей на 1 т.

К тому же нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не хватает мощностей. Европа, которая сейчас полностью зависит от импорта, — в зоне повышенного риска. Прямых поставок из России нет. Запасы упали вдвое.

В США фьючерсы рекордные — больше 140 долларов. В Европе цены на дизель увеличились на 60%.

На этом фоне Россия временно запретила экспорт бензина и дизеля — для стабилизации внутреннего рынка.

Из-за того что топливо было выгоднее продавать за рубеж, на АЗС в ряде регионов возникли перебои. Теперь этот канал сбыта перекрыли — причем бессрочно, пока не удовлетворят спрос. Также организовали ежедневный мониторинг закупок топлива для сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов, уточнили в правительстве.

Рассматривают и более жесткие меры: правительство предлагает полный запрет экспорта дизеля, приобретенного на рынке. Кроме того, вице-премьер Новак сказал, что в кабмине обдумывают введение заградительной пошлины в 20-50 тысяч рублей на тонну.

По данным аналитических компаний Vortexa и Kpler, Россия — крупнейший в мире экспортер дизеля (более 13%), второй поставщик по морю после США и лидер по продажам в ЕС.

После того, как в РФ озвучили принятые решения, оптовые цены в Европе увеличились на 5% — до 1020 долларов за тонну.

И это произошло в преддверии грядущего сезонного скачка спроса. В консалтинговой компании Rystad Energy отмечают, что в четвертом квартале топлива больше понадобится в логистике, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.

А в начале года в ЕС объявили эмбарго на поставки российского топлива морским путем. Москва, разумеется, давно нашла других покупателей — в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
108
#топливо #запрет на экспорт

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Врач-диетолог назвала витамины против осенней хандры
#здоровье #витамины
Врач-диетолог назвала витамины против осенней хандры

3 минуты назад

В России
«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей Lada
#Lada #АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей Lada

сегодня, 13:05

В России
Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве диверсантов на территорию региона
#диверсанты #Белгород
Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве диверсантов на территорию региона

сегодня, 11:57

В России
Штрафы за неявку в военкомат поднимут до 30 тысяч рублей с 1 октября
#военкомат #армия #штраф
Штрафы за неявку в военкомат поднимут до 30 тысяч рублей с 1 октября

сегодня, 11:26

В России
#пьяное вождение #электросамокаты
За езду в пьяном состоянии на электросамокате могут грозить штрафы до 30 тыс. рублей

вчера, 22:38

В России
#инляция
Рестораторы анонсировали повышение цен на суши и роллы

вчера, 22:30

В России