В России
52 минуты назад
РФ временно ввела ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива.
Россия ограничила экспорт дизтоплива для защиты внутреннего рынка. В Евросоюзе тут же поднялись цены. Борьба за нефтепродукты усугубляется, и к концу года нефть вполне может уйти за 100 долларов за баррель. А Запад снова обвинил Москву в использовании сырья как оружия, - сообщает РИА Новости.
В настоящее время на глобальном рынке сформировался дефицит дизтоплива. Европейский союз в зоне повышенного риска. Нет прямых поставок из России, а запасы сократились вдвое. Цены на дизельное топливо в Европе выросли на 60%.
В материале отмечено, что запрет на экспорт в России действует бессрочно, пока не будет удовлетворен внутренний спрос. Не исключено, что будет введена заградительная пошлина в 20-50 тысяч рублей на 1 т.
К тому же нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не хватает мощностей. Европа, которая сейчас полностью зависит от импорта, — в зоне повышенного риска. Прямых поставок из России нет. Запасы упали вдвое.
В США фьючерсы рекордные — больше 140 долларов. В Европе цены на дизель увеличились на 60%.
На этом фоне Россия временно запретила экспорт бензина и дизеля — для стабилизации внутреннего рынка.
Из-за того что топливо было выгоднее продавать за рубеж, на АЗС в ряде регионов возникли перебои. Теперь этот канал сбыта перекрыли — причем бессрочно, пока не удовлетворят спрос. Также организовали ежедневный мониторинг закупок топлива для сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов, уточнили в правительстве.
Рассматривают и более жесткие меры: правительство предлагает полный запрет экспорта дизеля, приобретенного на рынке. Кроме того, вице-премьер Новак сказал, что в кабмине обдумывают введение заградительной пошлины в 20-50 тысяч рублей на тонну.
По данным аналитических компаний Vortexa и Kpler, Россия — крупнейший в мире экспортер дизеля (более 13%), второй поставщик по морю после США и лидер по продажам в ЕС.
После того, как в РФ озвучили принятые решения, оптовые цены в Европе увеличились на 5% — до 1020 долларов за тонну.
И это произошло в преддверии грядущего сезонного скачка спроса. В консалтинговой компании Rystad Energy отмечают, что в четвертом квартале топлива больше понадобится в логистике, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.
А в начале года в ЕС объявили эмбарго на поставки российского топлива морским путем. Москва, разумеется, давно нашла других покупателей — в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В настоящее время на глобальном рынке сформировался дефицит дизтоплива. Европейский союз в зоне повышенного риска. Нет прямых поставок из России, а запасы сократились вдвое. Цены на дизельное топливо в Европе выросли на 60%.
В материале отмечено, что запрет на экспорт в России действует бессрочно, пока не будет удовлетворен внутренний спрос. Не исключено, что будет введена заградительная пошлина в 20-50 тысяч рублей на 1 т.
К тому же нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не хватает мощностей. Европа, которая сейчас полностью зависит от импорта, — в зоне повышенного риска. Прямых поставок из России нет. Запасы упали вдвое.
В США фьючерсы рекордные — больше 140 долларов. В Европе цены на дизель увеличились на 60%.
На этом фоне Россия временно запретила экспорт бензина и дизеля — для стабилизации внутреннего рынка.
Из-за того что топливо было выгоднее продавать за рубеж, на АЗС в ряде регионов возникли перебои. Теперь этот канал сбыта перекрыли — причем бессрочно, пока не удовлетворят спрос. Также организовали ежедневный мониторинг закупок топлива для сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов, уточнили в правительстве.
Рассматривают и более жесткие меры: правительство предлагает полный запрет экспорта дизеля, приобретенного на рынке. Кроме того, вице-премьер Новак сказал, что в кабмине обдумывают введение заградительной пошлины в 20-50 тысяч рублей на тонну.
По данным аналитических компаний Vortexa и Kpler, Россия — крупнейший в мире экспортер дизеля (более 13%), второй поставщик по морю после США и лидер по продажам в ЕС.
После того, как в РФ озвучили принятые решения, оптовые цены в Европе увеличились на 5% — до 1020 долларов за тонну.
И это произошло в преддверии грядущего сезонного скачка спроса. В консалтинговой компании Rystad Energy отмечают, что в четвертом квартале топлива больше понадобится в логистике, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.
А в начале года в ЕС объявили эмбарго на поставки российского топлива морским путем. Москва, разумеется, давно нашла других покупателей — в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.