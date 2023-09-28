Происшествия
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Сын погибшей под колёсами «Киа» на улице Студёновской женщины получит 350 000 рублей
Сам мужчина настаивал на сумме в 2 миллиона рублей.
Правобережный районный суд удовлетворил требования липчанина о взыскании компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП.
17 апреля этого года около 09:00 напротив дома №109 по улице Студёновской в Липецке 21-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа» сбила 77-летнюю пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали, но женщина практически сразу умерла в больнице.
Сын женщины обратился с исковым заявлением к женщине-водителю о взыскании компенсации морального вреда. Свои страдания, связанные с утратой самого близкого и родного человека — матери мужчина оценил в 2 миллиона рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21-летняя женщина в суде не оспаривала факт наезда на пешехода, но попросила учесть ее материальное положение и снизить размер компенсации морального вреда. Также женщина-водитель просила учесть грубую неосторожность в действиях пешехода, поскольку пенсионерка шла по проезжей части на красный сигнал светофора и вне зоны пешеходного перехода.
Решением Правобережного районного суда в пользу сына пенсионерки с женщины-водителя взыскана компенсация морального вреда в 350 000 рублей.
17 апреля этого года около 09:00 напротив дома №109 по улице Студёновской в Липецке 21-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа» сбила 77-летнюю пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали, но женщина практически сразу умерла в больнице.
Сын женщины обратился с исковым заявлением к женщине-водителю о взыскании компенсации морального вреда. Свои страдания, связанные с утратой самого близкого и родного человека — матери мужчина оценил в 2 миллиона рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21-летняя женщина в суде не оспаривала факт наезда на пешехода, но попросила учесть ее материальное положение и снизить размер компенсации морального вреда. Также женщина-водитель просила учесть грубую неосторожность в действиях пешехода, поскольку пенсионерка шла по проезжей части на красный сигнал светофора и вне зоны пешеходного перехода.
Решением Правобережного районного суда в пользу сына пенсионерки с женщины-водителя взыскана компенсация морального вреда в 350 000 рублей.
)))))
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