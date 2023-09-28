Происшествия

сегодня, 12:47

Сын погибшей под колёсами «Киа» на улице Студёновской женщины получит 350 000 рублей

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#ДТП
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Сын погибшей под колёсами «Киа» на улице Студёновской женщины получит 350 000 рублей

Сам мужчина настаивал на сумме в 2 миллиона рублей.

Правобережный районный суд удовлетворил требования липчанина о взыскании компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП.

17 апреля этого года около 09:00 напротив дома №109 по улице Студёновской в Липецке 21-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа» сбила 77-летнюю пенсионерку. Пострадавшую госпитализировали, но женщина практически сразу умерла в больнице.

Сын женщины обратился с исковым заявлением к женщине-водителю о взыскании компенсации морального вреда. Свои страдания, связанные с утратой самого близкого и родного человека — матери мужчина оценил в 2 миллиона рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21-летняя женщина в суде не оспаривала факт наезда на пешехода, но попросила учесть ее материальное положение и снизить размер компенсации морального вреда. Также женщина-водитель просила учесть грубую неосторожность в действиях пешехода, поскольку пенсионерка шла по проезжей части на красный сигнал светофора и вне зоны пешеходного перехода.

Решением Правобережного районного суда в пользу сына пенсионерки с женщины-водителя взыскана компенсация морального вреда в 350 000 рублей.
6 1243
#ДТП
2

Комментарии (6)

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)))))

27 минут назад
Не умеешь водить -, это вы о себе?
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Естественный отбор

37 минут назад
Вот так за глупую неосторожность перебегальщиц дорог страдают люди. Может кто то захочет голову к тигру в зоопарке сунуть-виноват будет зоопарк?
ответить

ЮЛЯ

сегодня, 13:42
А в 77 годов можно бегать по проезжей части!? Молодая, полная уверенности что успеет!
ответить

Не умеешь водить -

сегодня, 13:14
не лезь за руль! А то и телефон, и сигарета в руках. И по сторонам глазами стреляет - все ли видят, какая она крутая? Ещё бы мозгов! Хоть чуточку!
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Да

сегодня, 13:03
21 год какая машина?только игрушечная
ответить

м

сегодня, 12:58
сынуля денег решил хапнуть....
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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