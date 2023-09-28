сегодня, 12:40
Налоговики предупреждают о рассылках мошенников
В налоговой службе проходит кампания по рассылке физическим лицам налоговых уведомлений за 2022 год – мошенники используют этот повод для собственных рассылок.
Кроме того, на электронную почту могут приходить письма с приглашением к организации пассивного дохода с подключением к этому функционалу личного кабинета налогоплательщика. В них также содержатся ссылки для перехода, которые ведут на соответствующие мошеннические сайты. При этом к письму прилагаются реквизиты инспекции и приглашение ее посетить.
Налоговая служба предупреждает: ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам. Уведомления об исчисленных налогах налогоплательщики получают в личных кабинетах либо по обычной почте. В них не содержится иной информации, кроме номера самого уведомления и указания, что документ доступен для просмотра в сервисе. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают.
Выходит
Лола
Однако