Общество

сегодня, 12:40

Налоговики предупреждают о рассылках мошенников

3 993
#мошенничество
2
Налоговики предупреждают о рассылках мошенников

В налоговой службе проходит кампания по рассылке физическим лицам налоговых уведомлений за 2022 год – мошенники используют этот повод для собственных рассылок. 

Так, неизвестные от имени ФНС рассылают электронные письма с требованиями об оплате налоговой задолженности. Ее предлагается погасить при личном визите в инспекцию, либо перейдя по ссылке и отправив копию чека якобы уведомившему инспектору. Мошенники обращают внимание на то, что долг по налогам и сборам датируется 2021 годом, поэтому не отражается на госуслугах и в личном кабинете налогоплательщика.

Кроме того, на электронную почту могут приходить письма с приглашением к организации пассивного дохода с подключением к этому функционалу личного кабинета налогоплательщика. В них также содержатся ссылки для перехода, которые ведут на соответствующие мошеннические сайты. При этом к письму прилагаются реквизиты инспекции и приглашение ее посетить.

Налоговая служба предупреждает: ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам. Уведомления об исчисленных налогах налогоплательщики получают в личных кабинетах либо по обычной почте. В них не содержится иной информации, кроме номера самого уведомления и указания, что документ доступен для просмотра в сервисе. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают.

3 993
#мошенничество
2

Комментарии (3)

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Выходит

31 минуту назад
Не плати налог и спи спокойно.
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Лола

40 минут назад
А у меня на госуслугах и на сайте налоговой долг висит. Пошла лично в налоговую, а мне дали совершенно другую информацию, о том, что якобы переплата. Совершенно не понятно кому верить.
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Однако

сегодня, 13:19
Было такое. Писали срочно оплатить, иначе будут арестованы и заблокированны все счета. Письмо пришло в пятницу, когда налоговая не работала и позвонить уточнить не было возможности. В письме был срок оплаты именно сегодня.
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