Налоговики предупреждают о рассылках мошенников

В налоговой службе проходит кампания по рассылке физическим лицам налоговых уведомлений за 2022 год – мошенники используют этот повод для собственных рассылок.

Так, неизвестные от имени ФНС рассылают электронные письма с требованиями об оплате налоговой задолженности. Ее предлагается погасить при личном визите в инспекцию, либо перейдя по ссылке и отправив копию чека якобы уведомившему инспектору. Мошенники обращают внимание на то, что долг по налогам и сборам датируется 2021 годом, поэтому не отражается на госуслугах и в личном кабинете налогоплательщика.



Кроме того, на электронную почту могут приходить письма с приглашением к организации пассивного дохода с подключением к этому функционалу личного кабинета налогоплательщика. В них также содержатся ссылки для перехода, которые ведут на соответствующие мошеннические сайты. При этом к письму прилагаются реквизиты инспекции и приглашение ее посетить.



Налоговая служба предупреждает: ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам. Уведомления об исчисленных налогах налогоплательщики получают в личных кабинетах либо по обычной почте. В них не содержится иной информации, кроме номера самого уведомления и указания, что документ доступен для просмотра в сервисе. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают.



