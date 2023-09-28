Общество

сегодня, 12:32

Из-за долгов по кредитам в 2 миллиона рублей у жителя Воловского района арестовали имущество

2 476
#приставы #долги
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Из-за долгов по кредитам в 2 миллиона рублей у жителя Воловского района арестовали имущество

Арест имущества заставил расплатиться с долгами.

Житель Воловского района задолжал по кредитам 2 075 000 рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, cрок для добровольного погашения задолженности был мужчиной проигнорирован, и судебныq пристав арестовал принадлежащее должнику имущество.

Только тогда мужчина погасил задолженность в полном объёме.
2 476
#приставы #долги
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Комментарии (2)

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Гарри

31 минуту назад
Кредит и ипотека - это инструменты управления обществом.
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Нигде

сегодня, 12:48
так не любят брать кредиты ,как в России !
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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