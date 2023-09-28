Общество
сегодня, 12:32
Из-за долгов по кредитам в 2 миллиона рублей у жителя Воловского района арестовали имущество
Арест имущества заставил расплатиться с долгами.
Житель Воловского района задолжал по кредитам 2 075 000 рублей.
По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, cрок для добровольного погашения задолженности был мужчиной проигнорирован, и судебныq пристав арестовал принадлежащее должнику имущество.
Только тогда мужчина погасил задолженность в полном объёме.
По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, cрок для добровольного погашения задолженности был мужчиной проигнорирован, и судебныq пристав арестовал принадлежащее должнику имущество.
Только тогда мужчина погасил задолженность в полном объёме.
Гарри
Нигде