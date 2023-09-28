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Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве диверсантов на территорию региона

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#диверсанты #Белгород

В местном оперштабе уточнили, что сотрудники погранслужбы вступили в бой на линии разграничения.

Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) прорвалась на территорию региона.

Утром 28 сентября ВСУ обстреляли населённые пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется, - говорится в сообщении Оперштаба.

"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в селе Староселье введён режим ЧС. Жителей села отселили в октябре прошлого года. Никто сейчас там не проживает.

"Также появилась информация об эвакуации жителей села Теребрено. Сообщаем, данная информация является ложной — эвакуация населения не проводится", - подчеркнули в Оперштабе региона.

ОТмечается, что все правоохранительные органы и силовые структуры на местах. В Оперштабе попросили местных жителей сохранять спокойствие, при изменении обстановки информация оперативно будет доведена до населения.
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#диверсанты #Белгород

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