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Штрафы за неявку в военкомат поднимут до 30 тысяч рублей с 1 октября

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#военкомат #армия #штраф

Осенний призыв в Вооруженные силы должен начаться 1 октября 2023 года.

С 1 октября в России вырастет размер штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины, - пишет Lenta.ru со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

До сих пор штраф за подобное правонарушение был от 500 до 3 тысяч рублей. Теперь размеры взысканий существенно поднимут — они составят от 10 до 30 тысяч рублей, то есть максимальное наказание вырастет в 10 раз.

Вместе с тем, вводятся штрафы за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. За такое нарушение должностным лицам грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере 400-500 тысяч рублей.

За уклонение от медицинского обследования грозит штраф от 15 до 25 тысяч рублей. За утерю или порчу военного билета придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей.

Повестки в военкомат, как и прежде, будут приходить по почтовому адресу призывников, их смогут вручать на рабочем месте, а в интернете будут размещать цифровую копию. Для этого в октябре заработает Единый цифровой реестр воинского учета. Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в реестре, с этого же дня молодой человек не сможет выезжать за границу.

За уклонение от прохождения военной службы предусмотрена уголовная ответственность по статье 328 УК РФ. За это положен штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 18 месяцев, арест на срок от трех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.
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#военкомат #армия #штраф

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