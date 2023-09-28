сегодня, 11:16
30-летний рецидивист ограбил ювелирный салон «Малахит» на 250 000 рублей
Его посадили на три года.
Мужчина с 2017 года четыре раза судим за кражи и грабежи. Последний срок в четыре года за пять грабежей закончился 29 сентября 2022 года. Но меньше уже через полгода после выхода на свободу мужчина совершил преступление.
Вечером 15 марта он зашел в ювелирный салон «Малахит» и попросил продавщицу показать ему золотые цепи. Одну из них он надел на шею, а три другие схватил с прилавка, когда продавщица отвлеклась и выбежал из салона. Общая стоимость украшений составила более 250 тысяч рублей.
Полицейские задержали грабителя через пять дней. Суд признал его виновным в грабеже и приговорил к трем годам колонии строгого режима со штрафом в восемь тысяч рублей в доход государства. Также мужчине придётся раскошелиться на процессуальные издержки — 9 360 рублей.
Сергейцев
Веселый
Судья гумманист ,
Киновед