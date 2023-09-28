Рестораторы анонсировали повышение цен на суши и роллы

Рестораторы анонсировали индексацию цен на суши и роллы до 14% в ближайшие дни. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Dostaевский», где такое решение приняли в связи с подорожанием сырья. Также увеличение стоимости некоторых позиций на 10% подтвердили в других торговых сетях.



«Нам пришлось принять решение об увеличении стоимости некоторых позиций: в Москве — от 2,3% до 13,7%, в Санкт-Петербурге — от 2,9% до 12,6%. Несмотря на большой рост цен на сырье, которое мы закупаем для блюд, нам удалось остаться в том же ценовом сегменте. После этого повышения менять стоимость не планируем, но многое зависит от состояния рынка», — сообщили в пресс-службе компании «Dostaевский».

Там отметили, что с июня наблюдается постоянный рост абсолютно на все сырье.



Так, лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня — на 20%. Кроме того, сильно сказался рост цен на курицу — на 30–50%, сообщили в компании.



Кроме того, там добавили, что из-за курса валют подорожал весь импорт, а это по большей части относится к японскому направлению: нори, креветки, угорь и так далее — рост по ним более 30%.



Бизнес объясняет удорожание в том числе нехваткой лосося. В России разведением рыбы, которую используют в ресторанах, занимаются небольшие производства в Мурманской области, говорят эксперты. При этом они отмечают, что в нашей стране вылавливается большое количество дикой красной рыбы, однако основная ее часть уходит на экспорт.



