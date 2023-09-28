В России
вчера, 20:53
В Кемеровской области выросло число заразившихся клещевым энцефалитом
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С начала сезона активности клещей в Кемеровской области с жалобами на присасывание клещей к врачам обратились уже 27 109 человек. На наличие антигена вируса клещевого энцефалита лабораторно исследованы 19 256 клещей. Из них в 373 был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. Об этом сообщает VSE42.Ru.
По данным медицинских организаций, в области зарегистрировано 92 случая клещевого вирусного энцефалита, 130 случаев иксодового клещевого боррелиоза, два случая моноцитарного эрлихиоза человека, два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека, три случая сибирского клещевого тифа.
По данным медицинских организаций, в области зарегистрировано 92 случая клещевого вирусного энцефалита, 130 случаев иксодового клещевого боррелиоза, два случая моноцитарного эрлихиоза человека, два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека, три случая сибирского клещевого тифа.
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