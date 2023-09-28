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вчера, 20:53

В Кемеровской области выросло число заразившихся клещевым энцефалитом

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#энцифалит
С начала сезона активности клещей в Кемеровской области  с жалобами на присасывание клещей к врачам обратились уже 27 109 человек. На наличие антигена вируса клещевого энцефалита лабораторно исследованы 19 256 клещей. Из них в 373 был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. Об этом сообщает VSE42.Ru.

По данным медицинских организаций, в области зарегистрировано 92 случая клещевого вирусного энцефалита, 130 случаев иксодового клещевого боррелиоза, два случая моноцитарного эрлихиоза человека, два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека, три случая сибирского клещевого тифа.

17
#энцифалит

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