Общество

вчера, 20:23

Липецкая вечЁрка: чиновников лишили авто, особенности осеннего призыва и звезды Большого театра

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#вечЁрка #чиновники #призыв #Большой театр
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Липецкая вечЁрка: чиновников лишили авто, особенности осеннего призыва и звезды Большого театра

Сегодня, 27 сентября, Игорь Артамонов заявил об оптимизации автопарка бюджетных учреждений, облвоенком рассказал об осеннем призыве, и звезды Большого театра накануне блистали в Липецке.

Чиновничий автопарк решено оптимизировать. На первом этапе на 250 автомобилей. Об этом сегодня в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Артамонов.


Часть автомобилей, в основном «УАЗы», отправят в зону СВО, часть продадут на торгах. Пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков уточнил, что это избыточный автотранспорт, который находился на балансе бюджетных организаций и областных управлений.

К этой новости читатели отнеслись неоднозначно.

— Молодец, а то какая-то чинуша, а её возят домой, машина находится в личном распоряжении водителя. Утром опять забери, вечером отвези. Это сколько бюджетного бензина тратится. Давно было в этой сфере порядок навести. Народ такое решение поддерживает, — написал комментатор.

— С больниц сейчас заберут последние машины. И так врачи на скотовозках ездят на вызовы, а теперь и это отберут, — предположил 777.

Военком Липецкой области Валерий Герасименко рассказал GOROD48 об особенностях осеннего призыва

Призыв начнется 2 октября. Повестки будут рассылать как в привычном бумажном, так и в новом — электронном виде. Служить срочники будут один год, в основном в Западном военном округе.

Призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. Для тех, кто не явится по повестке, значительно увеличили административные штрафы.

Фестиваль «Липецкие театральные встречи» в этом году открыли артисты Большого театра с программой к 150-летию Сергея Рахманинова.

Концертная программа состояла из двух частей. Липчане услышали оперу «Алеко» в концертной версии и Симфонию № 2 Сергея Рахманинова.

В зале собрался весь липецкий бомонд. Приехала на открытие театральных встреч и оперная дива Любовь Казарновская



«Липецкие театральные встречи» продлятся до 10 октября. Так что еще есть время посетить театр.

На календаре конец сентября, а на улице до сих пор лето. На завтра  синоптики прогнозируют до + 22 градусов.

И обратите внимание: до 6 октября на 289-м километре трассы Орел-Тамбов введено реверсивное движение. Сегодня в районе 10-й Шахты образовалась многокилометровая пробка, которая к вечеру уменьшилась, но так и не рассосалась. Так что выбирайте пути объезда.

Для тех, кто может быть еще не в курсе, сообщаем, что с 1 октября автобусы начнут ездить не от привычной автостанции «Сокол», а от ТРЦ «Липецк». В ТРЦ   почти все готово к принятию пассажиров. И туалет теплый, а не уличный.
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#вечЁрка #чиновники #призыв #Большой театр
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Комментарии (4)

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гость48

вчера, 22:39
хм...сегодня был в военкомате...ни кто даже не заикнулся о контракте,хотя в мфц чуть ли не в каждом окне об этом между делом говорили...
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А тойоты

вчера, 21:07
Куда ? Уварена сказала запас большой
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Электорат

вчера, 20:36
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить

Особенности призыва

вчера, 20:33
в том, что он продлится до 31 декабря. Или призывники медленно ходят, или другая причина какая-то.
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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