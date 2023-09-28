вчера, 20:23
Липецкая вечЁрка: чиновников лишили авто, особенности осеннего призыва и звезды Большого театра
Сегодня, 27 сентября, Игорь Артамонов заявил об оптимизации автопарка бюджетных учреждений, облвоенком рассказал об осеннем призыве, и звезды Большого театра накануне блистали в Липецке.
Часть автомобилей, в основном «УАЗы», отправят в зону СВО, часть продадут на торгах. Пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков уточнил, что это избыточный автотранспорт, который находился на балансе бюджетных организаций и областных управлений.
К этой новости читатели отнеслись неоднозначно.
— Молодец, а то какая-то чинуша, а её возят домой, машина находится в личном распоряжении водителя. Утром опять забери, вечером отвези. Это сколько бюджетного бензина тратится. Давно было в этой сфере порядок навести. Народ такое решение поддерживает, — написал комментатор.
— С больниц сейчас заберут последние машины. И так врачи на скотовозках ездят на вызовы, а теперь и это отберут, — предположил 777.
Военком Липецкой области Валерий Герасименко рассказал GOROD48 об особенностях осеннего призыва.
Призыв начнется 2 октября. Повестки будут рассылать как в привычном бумажном, так и в новом — электронном виде. Служить срочники будут один год, в основном в Западном военном округе.
Призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. Для тех, кто не явится по повестке, значительно увеличили административные штрафы.
Фестиваль «Липецкие театральные встречи» в этом году открыли артисты Большого театра с программой к 150-летию Сергея Рахманинова.
Концертная программа состояла из двух частей. Липчане услышали оперу «Алеко» в концертной версии и Симфонию № 2 Сергея Рахманинова.
В зале собрался весь липецкий бомонд. Приехала на открытие театральных встреч и оперная дива Любовь Казарновская
«Липецкие театральные встречи» продлятся до 10 октября. Так что еще есть время посетить театр.
На календаре конец сентября, а на улице до сих пор лето. На завтра синоптики прогнозируют до + 22 градусов.
И обратите внимание: до 6 октября на 289-м километре трассы Орел-Тамбов введено реверсивное движение. Сегодня в районе 10-й Шахты образовалась многокилометровая пробка, которая к вечеру уменьшилась, но так и не рассосалась. Так что выбирайте пути объезда.
Для тех, кто может быть еще не в курсе, сообщаем, что с 1 октября автобусы начнут ездить не от привычной автостанции «Сокол», а от ТРЦ «Липецк». В ТРЦ почти все готово к принятию пассажиров. И туалет теплый, а не уличный.
гость48
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