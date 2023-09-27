Общество

11 минут назад

Управляющая компания нанесла пенсионерке моральный вред: женщина пережила два потопа

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#ЖКХ
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Управляющая компания нанесла пенсионерке моральный вред: женщина пережила два потопа

Женщина оценила моральный вред в 200 000 рублей, но суд — только в 15 000 рублей.

Грязинский городской суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда. Пожилая женщина подала иск к своей управляющей компании — ООО «ГРСУ по обслуживанию жилфонда».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, пенсионерка является собственником 1/3 части квартиры, в которой 27 февраля этого года были залиты кухня и спальня, а 14 апреля — ещё и затоплена гостиная. Причиной залива в обоих случаях явился порыв трубы центрального отопления, проходящей на чердаке.

Женщина посетовала, что состояние квартиры из-за постоянных потопов стало неблагоприятным, и такая ситуация вызывает у неё нравственные переживания. Она попросила взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда в 200 000 рублей.

Суд согласился, что вред имуществу женщины был причинен в результате бездействия управляющей компании, но обязал компенсировать моральный вред только в 15 000 рублей.
66
#ЖКХ
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