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вчера, 16:54

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у якутской драмы «Айта»

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#культура #фильмы

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма “Айта”.

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у якутской драмы "Айта" Степана Бурнашева, - следует из данных реестра.

Отзыв произошел после того, как Роскомнадзор выявил в картине "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России", - сообщает РБК.

Ведомство потребовало от видеосервисов устранить нарушение, удалив фильм, - передает Bfm.ru.
39
#культура #фильмы

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