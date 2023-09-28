В России
вчера, 16:54
Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у якутской драмы «Айта»
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма “Айта”.
Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у якутской драмы "Айта" Степана Бурнашева, - следует из данных реестра.
Отзыв произошел после того, как Роскомнадзор выявил в картине "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России", - сообщает РБК.
Ведомство потребовало от видеосервисов устранить нарушение, удалив фильм, - передает Bfm.ru.
Отзыв произошел после того, как Роскомнадзор выявил в картине "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России", - сообщает РБК.
Ведомство потребовало от видеосервисов устранить нарушение, удалив фильм, - передает Bfm.ru.