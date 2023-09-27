В России

18 минут назад

Минпромторг предложил продлить запрет на экспорт лома драгметаллов на полгода

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#экспорт лома #драгметаллы

Аналогичный запрет был введен в РФ в феврале прошлого года и неоднократно продлевался.

Минпромторг предложил запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов еще на полгода — с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Соответствующие пункты содержатся в проекте министерства, опубликованного на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года запрет на вывоз ‎из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов ‎или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов", - говорится в документе.

Согласно проекту, временный запрет не будет распространяться на вывоз из России катодной сурьмы в слитках и отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов (масса 1 пробы не более 500 грамм), вывозимых организациями, которые включены в перечень имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов для исполнения договорных обязательств. В данный перечень входят 11 организаций, среди которых "Норильский никель", - передает РИА Новости.

Аналогичный запрет уже действовал в России с 20 марта до 20 сентября текущего года. До этого он также вводился с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года, с 1 февраля по 31 июля 2022 года. Подводя итоги запрета в прошлом году, Минфин сообщил, что данная мера позволила вдвое увеличить объемы переработки.
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#экспорт лома #драгметаллы

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