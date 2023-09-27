В России
54 минуты назад
В правительстве запланировали получить ₽114 млрд безвозмездных сборов с компаний
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Кабмин РФ запланировал получить 114 млрд рублей безвозмездных сборов с компаний.
В 2023 году безвозмездные сборы с бизнеса принесут бюджету 114 млрд рублей, - подсчитали в правительстве РФ. Это главным образом поступления от продажи иностранцами активов в России. В 2024 году по этой статье ожидается лишь 2 млрд рублей, - передает РБК.
"Добровольные" взносы, в частности, уплачивают в бюджет РФ иностранные компании, продающие свои активы в России — на них приходится около четверти поступлений по этой статье. Отмечается, что без таких добровольных взносов сделка по продаже иностранного актива может не быть одобрена специальной подкомиссией при правительственной комиссии.
Доходы "от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями", в 2023 году составят 114,5 млрд рублей. Такая оценка содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
Доходы по этой статье составят примерно четверть от всех безвозмездных поступлений в 2023 году (в число последних также входят доходы от возврата неиспользованных субсидий и трансфертов).
Статья федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" начала пополняться миллиардными сборами с декабря 2022 года. Тогда же власти ввели добровольную комиссию при продаже иностранцами активов в России. Взносы от сделок по продаже активов нерезидентами стали проходить именно по этой статье, - сообщал федеральный чиновник. В материалах об исполнении бюджета за первое полугодие 2023 года Минфин подтверждал, что в прочих безвозмездных поступлениях от негосударственных организаций учитываются доходы бюджета, связанные с продажей активов иностранными компаниями, не предусмотренные в действующем законе о федеральном бюджете.
Добровольный характер заключается в том, что это не безусловный обязательный платеж. Но если резидент недружественной страны решил продать российский бизнес, без взноса сделка вряд ли будет согласована специальной подкомиссией при правительственной комиссии. Регуляторы не уточняли, кто должен уплачивать этот сбор — иностранный продавец или российский покупатель. Однако на практике у недружественных нерезидентов возникли бы административные проблемы с такими платежами. Например, санкционное управление США OFAC обязало американские компании получать специальное разрешение на осуществление такого платежа, иначе это будет считаться нарушением санкционного режима.
По состоянию на 22 сентября сумма безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составила 73,3 млрд рублей. Еще около 3 млрд казна успела собрать в декабре 2022 года.
Однако уже в 2024 году безвозмездные поступления от бизнеса ожидаются в размере лишь 2,1 млрд рублей, а в следующие два года их вообще не планируется, - следует из материалов к проекту бюджета.
"Добровольные" взносы, в частности, уплачивают в бюджет РФ иностранные компании, продающие свои активы в России — на них приходится около четверти поступлений по этой статье. Отмечается, что без таких добровольных взносов сделка по продаже иностранного актива может не быть одобрена специальной подкомиссией при правительственной комиссии.
Доходы "от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями", в 2023 году составят 114,5 млрд рублей. Такая оценка содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
Доходы по этой статье составят примерно четверть от всех безвозмездных поступлений в 2023 году (в число последних также входят доходы от возврата неиспользованных субсидий и трансфертов).
Статья федерального бюджета "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций" начала пополняться миллиардными сборами с декабря 2022 года. Тогда же власти ввели добровольную комиссию при продаже иностранцами активов в России. Взносы от сделок по продаже активов нерезидентами стали проходить именно по этой статье, - сообщал федеральный чиновник. В материалах об исполнении бюджета за первое полугодие 2023 года Минфин подтверждал, что в прочих безвозмездных поступлениях от негосударственных организаций учитываются доходы бюджета, связанные с продажей активов иностранными компаниями, не предусмотренные в действующем законе о федеральном бюджете.
Добровольный характер заключается в том, что это не безусловный обязательный платеж. Но если резидент недружественной страны решил продать российский бизнес, без взноса сделка вряд ли будет согласована специальной подкомиссией при правительственной комиссии. Регуляторы не уточняли, кто должен уплачивать этот сбор — иностранный продавец или российский покупатель. Однако на практике у недружественных нерезидентов возникли бы административные проблемы с такими платежами. Например, санкционное управление США OFAC обязало американские компании получать специальное разрешение на осуществление такого платежа, иначе это будет считаться нарушением санкционного режима.
По состоянию на 22 сентября сумма безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составила 73,3 млрд рублей. Еще около 3 млрд казна успела собрать в декабре 2022 года.
Однако уже в 2024 году безвозмездные поступления от бизнеса ожидаются в размере лишь 2,1 млрд рублей, а в следующие два года их вообще не планируется, - следует из материалов к проекту бюджета.
21