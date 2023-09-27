35-летнего липчанина осудили за уклонение от погашения долга перед энергетиками в 22,8 миллиона рублей

Должника оштрафовали на 100 000 рублей.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 35-летнему мужчине по статье 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления законную силу соответствующего судебного акта.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры по Липецкой области, предприниматель приобрёл нежилое помещение и эксплуатировал его без оплаты электроэнергии. В результате у мужчины образовался долг перед ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» в 22 828 242 рублей. 22 апреля 2021 года дело о взыскании неосновательного обогащения рассмотрел суд, по результатам которого был возбуждено исполнительное производство. Но мужчина имеющееся у него имущество продал, а с долгами перед энергетиками не рассчитался.



«С 10 марта 2021 года по 24 января 2023 года мужчина умышленно никаких действий по погашению кредиторской задолженности не предпринимал. Будучи собственником имущества на улице Песковатской в Грязях стоимостью 6 777 777 рублей, 29 апреля 2021 года он его продал, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению, не желая нести материальные затраты, связанные с погашением кредиторской задолженности и с исполнением судебного решения. На банковские счета мужчины за тот же период поступили 7 300 626 рублей, но почти всю сумму — 7 281 317 рублей он израсходовал по своему усмотрению, направляя деньги на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения», — отметили в прокуратуре.



Подсудимый согласился с предъявленным обвинением и признал себя виновным. Дело рассматривали в особом порядке. В результате мужчину признали виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и назначить штраф в 100 000 рублей.

