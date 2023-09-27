Происшествия

сегодня, 14:50

Ельчанин украл со склада 200 деревянных поддонов

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#кража
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Вывозить поддоны ему помогали ничего не подозревающие знакомые.

30-летнего ельчанина подозревают в краже со склада 200 деревянных поддонов. Кража попала на запись камеры видеонаблюдения. Организация оценила ущерб в 16 000 рублей.

«Похищенное мужчина дважды вывозил на грузовом автомобиле вместе со своими знакомыми. Подозреваемый сказал им, что купил эти поддоны. Украденное ельчанин продал за 12 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
1 475
#кража
2

Комментарии (1)

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Ирбис

48 минут назад
Поддоны заинтересовали, а виноград в ящиках нет?!
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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