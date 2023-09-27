Ельчанин украл со склада 200 деревянных поддонов

Вывозить поддоны ему помогали ничего не подозревающие знакомые.

30-летнего ельчанина подозревают в краже со склада 200 деревянных поддонов. Кража попала на запись камеры видеонаблюдения. Организация оценила ущерб в 16 000 рублей.



«Похищенное мужчина дважды вывозил на грузовом автомобиле вместе со своими знакомыми. Подозреваемый сказал им, что купил эти поддоны. Украденное ельчанин продал за 12 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.