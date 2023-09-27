Происшествия
сегодня, 14:50
Ельчанин украл со склада 200 деревянных поддонов
Вывозить поддоны ему помогали ничего не подозревающие знакомые.
30-летнего ельчанина подозревают в краже со склада 200 деревянных поддонов. Кража попала на запись камеры видеонаблюдения. Организация оценила ущерб в 16 000 рублей.
«Похищенное мужчина дважды вывозил на грузовом автомобиле вместе со своими знакомыми. Подозреваемый сказал им, что купил эти поддоны. Украденное ельчанин продал за 12 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
«Похищенное мужчина дважды вывозил на грузовом автомобиле вместе со своими знакомыми. Подозреваемый сказал им, что купил эти поддоны. Украденное ельчанин продал за 12 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ирбис