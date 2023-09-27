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В Саратовской области нашли обломки дрона с взрывчаткой
Обломки беспилотника были обнаружены в поле недалеко от деревни Кленовые Вершины.
В Саратовской области нашли обломки беспилотника, - заявили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Калининского района российского региона.
"Нашли обломки, на месте работают сотрудники, из Саратова приехали по линии взрывников. <...> Там работа ведется на месте. <...> Нет там пострадавших", - сообщили в ЕДДС.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация об обнаружении в поле недалеко от деревни Кленовые Вершины обломков беспилотника. По данным издания, обломки беспилотника заметил в поле рабочий местного сельхозпредприятия — он увидел огромную воронку. Предварительно, дрон мог двигаться в сторону военного аэродрома в Энгельсе. Деревня, где нашли обломки, находится в 420 километрах от границы с Украиной, недалеко от границы с Волгоградской областью, примерно в 160 км от Саратова, - передает ТАСС.
Позже стало известно, что дрон нес на себе взрывное устройство с поражающими элементами. По предположению экспертов, рухнувший беспилотник относился к самолетному типу с размахом крыльев около трех метров, - пишет Lenta.ru.
"Нашли обломки, на месте работают сотрудники, из Саратова приехали по линии взрывников. <...> Там работа ведется на месте. <...> Нет там пострадавших", - сообщили в ЕДДС.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация об обнаружении в поле недалеко от деревни Кленовые Вершины обломков беспилотника. По данным издания, обломки беспилотника заметил в поле рабочий местного сельхозпредприятия — он увидел огромную воронку. Предварительно, дрон мог двигаться в сторону военного аэродрома в Энгельсе. Деревня, где нашли обломки, находится в 420 километрах от границы с Украиной, недалеко от границы с Волгоградской областью, примерно в 160 км от Саратова, - передает ТАСС.
Позже стало известно, что дрон нес на себе взрывное устройство с поражающими элементами. По предположению экспертов, рухнувший беспилотник относился к самолетному типу с размахом крыльев около трех метров, - пишет Lenta.ru.