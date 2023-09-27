Спорт

сегодня, 15:30

«Злой гений» липецкой молодёжки опять торжествует

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#"Металлург-М" #футбол

В Лисках нашему дублю не помогли даже защитники из основы.

Дублёры липецкого «Металлурга» проиграли в Лисках местному «Локомотиву» - 0:4.

В принципе, липчане ещё легко отделались, ведь в истории встреч этих команд случались и наши поражения по 0:9. А вообще статистика неумолима: «Локо» выиграл все 16 (!) встреч у «Металлурга-М» с общим счётом 63 -8 в пользу лискинцев.

У липчан возникли и большие кадровые проблемы в центре обороны. После драки в Курске не играет получивший длительную дисквалификацию столп обороны «молодёжки» Дмитрий Кукишев, из-за перебора жёлтых карточек встречу пропускал Максим Кондратов, а ещё один центральный защитник Владимир Мещеряков схлопотал удаление в прошлой игре с «Металлургом-Осколом» (1:4). На помощь пришлось бросать игрока из основного состава – 20-летнего Илью Коротких, который в текущем сезоне принял участие в 3-х матчах основного «Металлурга» во второй лиге. Так же из основы был командирован в дубль крайний защитник Гамзат Хизриев.

Пропускал встречу из-за травмы вратарь Павел Кораблин, которого на последнем рубеже подменил 18-летний Илья Жарков, 5-й вратарь системы клуба. Отстоял он неплохо, но второй гол привёл сам себе: отразив два подряд удара, Илья выронил мяч из рук и его легко добили в сетку.

Уже в первом тайме хозяева забили липчанам три гола, а во втором – ещё один. «Дубль» у «Локо» сделал нападающий Дмитрий Котов. Страшно сказать, что теперь на его счету 14 (!) голов в карьере в ворота липецкой молодежки.

«Металлург-М» опустился на последнее место в турнирной таблице. Все потому, что прежний аутсайдер «БГУОР-АгроТрейд» из Брянска вдруг начал набирать очки: за ничьей в Тамбове с «Академией футбола» - 2:2 в минувшем туре последовала сенсационная домашняя победа над действующим чемпионом «Атомом» из Нововоронежа – 1:0.

Теперь у «Металлурга-М» 8 очков, а у «БГУОР-АгроТрейда» и «Калуги-М» по 10.

Сегодня подопечные Серея Журбенко в 16:00 на стадионе «Сокол» проведут перенесенным матч 10-го тура с «Орлом», правда, рассчитывать на очки будет сложно: соперники идут на 3-м месте и уже собирали команду с прицелом на возвращение в профессиональную вторую лигу в будущем году.

«Локомотив» (Лиски) – «Металлург-М» - 4:0 (3:0)

Голы: Д.Котов, 13 (1:0). Борсяков, 29 (2:0). С.Гаврилов, 45 (3:0). Д.Котов, 72 (4:0).

«Локомотив» Лс: 43. Донцов. 2. Хмелевской. 4. Сысоев. 17. Стручков (3. С.О.Васильев, 46). 66. Фурцев (5. Плитос, 71). 19. Кир.Колесников (88. Шелухин, 80). 6. Шурупов. 14. С.Гаврилов (к) (30. Циммерман, 71). 22. Чечурин (11. Гарманов, 62). 21. Борсяков (7. Ил.Корольков, 62). 10. Д.Котов (15. М.Назаров, 86).

«Металлург-М»: 81. Жарков (1. Есипов, 85). 22. Соков (69. Перевозчиков, 82). 5. Коротких (к). 17. А.Страхов. 11. Хизриев. 19. М.В.Григорьев. 23. Поликарпов (18. А.Пахомов, 59). 8. Д.Сорокин. 20. Лыткин. 21. С.Большаков. 12. Веретин (10. А.Глебов, 61).

Предупреждения: А.Страхов, 90. М.В.Григорьев, 90.

Судьи М.Гребёнкин (Ефремов), С.Ченцов (Старый Оскол), В.Махрин (Орёл). Инспектор А.Плохих (Воронеж).

Лиски. Стадион «Локомотив». 250 зрителей.

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#"Металлург-М" #футбол

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