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Сейсмологи из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

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#Северный поток #взрыв

Специалисты допускают, что взрывов могло быть еще больше.

Ученые из Норвегии, расследующие атаку на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сообщили, что в сентябре 2022 года, когда произошла атака, зафиксировали четыре взрыва на трубопроводах, - передает РБК со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Издание отмечает, что ученые из норвежского института сейсмических наблюдений Norsar стали первыми, кто публично подтвердил два других взрыва.

Уточняется, что взрывы были зафиксированы с с датских станций на острове Борнхольм и с аппаратуры Шведской национальной сейсмической сети. Два сейсмических события, получившие названия "Событие S" и "Событие N", были обнаружены 26 сентября 2022 года. Согласно их данным, взрыв на "Северном потоке-2" произошел в 02:03 (мск 03:03), а на "Северном потоке-1" — в 19:03 (мск 20:03). Дополнительные взрывы на каждом из газопроводов были зарегистрированы спустя 7 и 16 секунд соответственно после двух первых.

В Norsar не исключили, что взрывов могло быть больше. В результате атаки были повреждены обе нитки "Северного потока-1" и одна из ниток "Северного потока-2".





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#Северный поток #взрыв

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