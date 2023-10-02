«Балтийский лизинг» профинансировал оборудование для нового спортзала в Липецке

«Балтийский лизинг» провёл уникальную сделку с представителями российской сети спортивных центров WorldClass. Липецкий филиал компании профинансировал покупку разнообразного спортивного оборудования для нового комплекса сети, открывающегося в Липецке.

В рамках сделки «Балтийский лизинг» закупил порядка 60 различных тренажёров – разнообразное оборудование для силовых нагрузок, велотренажёры, беговые дорожки, эллипсы, установки для растяжки, подтягиваний и упражнений на пресс. Лизинговое участие позволило владельцам спорткомплекса снизить первоначальные вложения в открытие тренажёрного зала и оптимизировать затраты.

Отметим, помещение укомплектовывалось с нуля. При этом «Балтийский лизинг» помог клиенту найти на рынке качественные и доступные тренажёры.

«Ранее наш филиал не финансировал сделки непосредственно со спортивным оборудованием, однако для нас, как универсальной компании с богатым опытом, это не стало сложностью. Сейчас сделка уже завершена, оборудование будет передано клубу до конца сентября», - рассказал директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Липецке Иван Веселов.

Он также отметил, что данная сделка привлекла внимание сотрудников филиала не только интересным содержанием, но и тем, что откликнулась корпоративным ценностям компании. Команда «Балтийского лизинга» отличается спортивным духом, представители компании участвуют в забегах и велозаездах, покоряют горные вершины и осваивают новые спортивные направления.

«Здоровый образ жизни – это то, что объединяет нашу команду. Мы и сами участвуем в разных спортивных мероприятиях, и поддерживаем различные соревнования от волейбола и футбола до гонок на квадроциклах, а также стараемся устраивать партнёрские и клиентские мероприятия со спортивными элементами, ведь спорт и бизнес имеют сходство – и там, и там необходимы характер, опыт и целеустремленность для достижения лучших результатов», - добавил Иван Веселов.

Отметим, в 2022 году для всех филиалов «Балтийского лизинга» был запущен корпоративный марафон по ходьбе, менее чем за две недели участники соревнований преодолели 12 284 км. А в 2023 году спортсмены «Балтийского лизинга» приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», представители компании вышли на старт в 15 разных городах России, чтобы бросить себе вызов и стать частью большого спортивного праздника, одной из участниц стала и сотрудница липецкого филиала компании.

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