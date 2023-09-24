В России

52 минуты назад

Два человека госпитализированы после прыжка с горы на параплане под Саратовом

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Мужчина и женщина решили полетать на параплане и прыгнули с ним с горы в Саратовской области. В результате, как 23 сентября стало известно РЕН ТВ, оба попали в больницу.

Пострадавшие – мужчина 1968 года рождения и женщина 1973 года рождения – прыгали с горы, расположенной в селе Широком Татищевского района. С травмами их госпитализировали медики центра медицины катастроф.

Мужчину увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Женщина получила более серьезные травмы – ее состояние медики назвали критическим. Почему прыжок не удался и закончился травмами, неизвестно.
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