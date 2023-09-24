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52 минуты назад
Два человека госпитализированы после прыжка с горы на параплане под Саратовом
Мужчина и женщина решили полетать на параплане и прыгнули с ним с горы в Саратовской области. В результате, как 23 сентября стало известно РЕН ТВ, оба попали в больницу.
Пострадавшие – мужчина 1968 года рождения и женщина 1973 года рождения – прыгали с горы, расположенной в селе Широком Татищевского района. С травмами их госпитализировали медики центра медицины катастроф.
Мужчину увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Женщина получила более серьезные травмы – ее состояние медики назвали критическим. Почему прыжок не удался и закончился травмами, неизвестно.
Пострадавшие – мужчина 1968 года рождения и женщина 1973 года рождения – прыгали с горы, расположенной в селе Широком Татищевского района. С травмами их госпитализировали медики центра медицины катастроф.
Мужчину увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Женщина получила более серьезные травмы – ее состояние медики назвали критическим. Почему прыжок не удался и закончился травмами, неизвестно.