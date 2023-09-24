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В Якутии ищут рыбаков, пропавших на реке Вилюй

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В Сунтарском районе Якутии более 20 спасателей ведут поиски пропавших рыбаков, их лодка перевернулась на реке Вилюй. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Перевернувшуюся моторную лодку заметили очевидцы на реке Вилюй, как выяснилось, четверо жителей села Сунтар уехали на рыбалку и пропали, их телефоны выключены, о пропаже рыбаков сообщил их коллега.

В поисковой операции принимают участие спасатели, сотрудники МВД и волонтеры. Тело одного из пропавших найдено на берегу, судьба трех рыбаков остается неизвестной.
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