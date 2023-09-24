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Челюстно-лицевой хирург изувечил пациента и попал под следствие

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В Волгограде челюстно-лицевого хирурга, работавшего в частной клинике, обвиняют в нанесении вреда здоровью пациента, после сделанной им операции у человека перестал закрываться рот и начались проблемы со слухом. Об этом сообщает Газету.ру со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Челюстно-лицевой хирург работал в частной клинике в Волгограде, к нему обратился пациент с жалобами на неправильный прикус. По данным следствия, врач не стал применять никаких иных методик лечения, а просто сломал челюсть пациенту в двух местах.

После операции пострадавший начал стремительно терять слух, по прогнозам врачей, он может полностью оглохнуть в течение двух лет. Известно, что хирург уволился из клиники и сейчас не работает.

«Следствие предполагает, что хирург допустил нарушения и в отношении других пациентов, которые проходили у него лечение. Следователи просят откликнуться всех граждан, которые проходили лечение у хирурга Абдуллаева и кому была оказана неквалифицированная медицинская помощь», — обратились к жителям Волгограда в региональном СК.

Степень тяжести вреда здоровью, который был нанесен пациенту, установит судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела продолжается.
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