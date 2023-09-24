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Медведь перегородил дорогу поезду в Новосибирской области
Под Новосибирском медведь перегородил дорогу поезду. По сообщению издания «КП-Новосибирск», медведь вышел на пути на перегоне Барабинск-Труновское.
На опубликованных кадрах видно, что медведь не проявляет намерения освободить путь поезду. Зверь игнорирует людей, находящихся вокруг него. Также на видео запечатлена машина сотрудников полиции. Возможно, правоохранители приехали в связи с инцидентом на железной дороге.
На опубликованных кадрах видно, что медведь не проявляет намерения освободить путь поезду. Зверь игнорирует людей, находящихся вокруг него. Также на видео запечатлена машина сотрудников полиции. Возможно, правоохранители приехали в связи с инцидентом на железной дороге.