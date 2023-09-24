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Медведь перегородил дорогу поезду в Новосибирской области

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Под Новосибирском медведь перегородил дорогу поезду. По сообщению издания «КП-Новосибирск», медведь вышел на пути на перегоне Барабинск-Труновское.

На опубликованных кадрах видно, что медведь не проявляет намерения освободить путь поезду. Зверь игнорирует людей, находящихся вокруг него. Также на видео запечатлена машина сотрудников полиции. Возможно, правоохранители приехали в связи с инцидентом на железной дороге.
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