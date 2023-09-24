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В подвале мечети в Ингушетии взорвался газ
Взрыв газа произошёл в ночь на 24 сентября в подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии, в результате никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
"В 02.49 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Мужахоева в районе новостроек произошел хлопок газо-воздушной смеси", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что газо-воздушная смесь взорвалась в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания. Разрушений и пострадавших нет.
"В 02.49 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Назрань по улице Мужахоева в районе новостроек произошел хлопок газо-воздушной смеси", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что газо-воздушная смесь взорвалась в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания. Разрушений и пострадавших нет.