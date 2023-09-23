В России
23 минуты назад
Житель Белгородской области взорвал дом, когда к нему пришли с обыском
В Белгородской области мужчина устроил взрыв в доме, когда к нему пришли полицейские с обыском, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный СК.
Мужчина был не очень рад визиту правоохранителей – пока силовики искали доказательства, мужчина прошел на кухню, открыл газовый вентиль и чиркнул спичкой. В результате произошедшего пострадали не только полицейские, но и сам злоумышленник – он был извлечен из-под завалов и отправлен в больницу. Всего пострадали 6 человек, все они госпитализированы.
Здоровью полицейских ничего не угрожает, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Мужчина был не очень рад визиту правоохранителей – пока силовики искали доказательства, мужчина прошел на кухню, открыл газовый вентиль и чиркнул спичкой. В результате произошедшего пострадали не только полицейские, но и сам злоумышленник – он был извлечен из-под завалов и отправлен в больницу. Всего пострадали 6 человек, все они госпитализированы.
Здоровью полицейских ничего не угрожает, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.