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23 минуты назад

Житель Белгородской области взорвал дом, когда к нему пришли с обыском

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В Белгородской области мужчина устроил взрыв в доме, когда к нему пришли полицейские с обыском, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный СК.

Мужчина был не очень рад визиту правоохранителей – пока силовики искали доказательства, мужчина прошел на кухню, открыл газовый вентиль и чиркнул спичкой. В результате произошедшего пострадали не только полицейские, но и сам злоумышленник – он был извлечен из-под завалов и отправлен в больницу. Всего пострадали 6 человек, все они госпитализированы.

Здоровью полицейских ничего не угрожает, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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