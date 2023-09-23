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42 минуты назад
На территории промышленной зоны в Казани произошел взрыв
Мощный взрыв произошел на улице Аделя Кутуя в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно имеющейся информации, взрыв произошел на территории промышленной зоны. При этом сначала очевидцы услышали громкий звук, а затем увидели яркую вспышку. Позже на месте взрыва начался пожар и в небо начали подниматься густые клубы дыма. К промзоне прибыли две пожарные машины.
Сообщение о взрыве в промзоне напротив дома по адресу Даурская, 48 спасатели получили в пятницу в 23.08. Прибывшие на место пожарные выяснили, что хлопок был спровоцирован неисправностью двигателя фургона Ford Transit.
Возгорания не было, у автомобиля оказались повреждены капот и фара, пострадавших нет. "В 23.23 подразделениям пожарной охраны дан отбой", - заключили в МЧС.
Согласно имеющейся информации, взрыв произошел на территории промышленной зоны. При этом сначала очевидцы услышали громкий звук, а затем увидели яркую вспышку. Позже на месте взрыва начался пожар и в небо начали подниматься густые клубы дыма. К промзоне прибыли две пожарные машины.
Сообщение о взрыве в промзоне напротив дома по адресу Даурская, 48 спасатели получили в пятницу в 23.08. Прибывшие на место пожарные выяснили, что хлопок был спровоцирован неисправностью двигателя фургона Ford Transit.
Возгорания не было, у автомобиля оказались повреждены капот и фара, пострадавших нет. "В 23.23 подразделениям пожарной охраны дан отбой", - заключили в МЧС.