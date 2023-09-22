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Эпидемиолог назвал лихорадку и интоксикацию основными симптомами чумы
Эпидемиолог и академик Российской академии наук, Вадим Покровский, поделился главными симптомами чумы. Он уточнил, что ими являются лихорадка и интоксикация.
Эта опасная болезнь может проявляться в трех различных формах: бубонной, легочной и кишечной, в зависимости от пути передачи возбудителя, - пишет Lenta.ru.
По его словам, бубонная чума передается с блохами. "Если блохи покусали одного человека, больного чумой, а потом покусали другого человека, то происходит заражение. В природе занос может происходить также от блох животных. Они, как правило, ориентированы на животных, но когда голодны, они могут перескочить и на человека", — заявил он.
Причем бубонная чума не передается от человека к человеку без участия блох, - отметил специалист.
В случае бубонной чумы, по словам Покровского, появляется бубон — сильное болезненное воспаление с покраснением лимфатических узлов, как правило, близко к месту укуса.
"Легочная форма гораздо тяжелее и бывает в том случае, если заражение произошло через легкие. В этом случае развивается тяжелая пневмония, а кашель приводит к разбрызгиванию возбудителя. Эта форма наиболее опасна. Она может вызвать большие эпидемии. Летальность от этой формы болезни очень большая, приближается к ста процентам", — подчеркнул эксперт.
Кишечной же формой человек может заразиться, если в пищу попало животное, умершее от чумы. При такой форме наблюдаются кишечные симптомы, но главные — те же: лихорадка и интоксикация, - пояснил специалист.
Очень трудно себе представить, что сейчас может быть массовое заражение чумой. Кроме того, сегодня она очень легко лечится с помощью современных антибиотиков, если, конечно, начать лечение вовремя, - добавил эпидемиолог.