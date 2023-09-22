В России

22 минуты назад

Над Крымом уничтожены одна ракета и два беспилотника

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#беспилотники #атака #Крым

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что одна украинская управляемая ракета и два дрона были уничтожены 22 сентября примерно в 10:30 у западного побережья Крыма.

22 сентября около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и БПЛА по объектам на территории РФ, - сообщается в официальном Телеграм-канале Минобороны России.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что ночью 22 сентября российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.
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#беспилотники #атака #Крым

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