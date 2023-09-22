22 минуты назад
Над Крымом уничтожены одна ракета и два беспилотника
В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что одна украинская управляемая ракета и два дрона были уничтожены 22 сентября примерно в 10:30 у западного побережья Крыма.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что ночью 22 сентября российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.