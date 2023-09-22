Естественная убыль населения в Липецкой области снизилась на 17%

Однако рождаемость в Липецкой области также уменьшается, сообщает Липецкстат.

4658 малышей родились в Липецкой области в январе-июле 2023 года – на 1% меньше, чем в январе-июле 2022 года. Среди них 37% детей (1726 малышей) родились у матерей первыми, 34%, или 1560 – вторыми, 29% (1372) – третьими и последующими. В январе-июле 2023 года родилось 63 пары близнецов и 2 тройни. В возрасте до 18 лет стали мамами 48 женщин.



Умерли за семь месяцев 9413 человек – на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом естественная убыль населения снизилась на 17%, однако число умерших продолжает превышать число родившихся – за январь-июль 2023 года оно составило 4755 человек, или 7,3 на 1000 человек населения (год назад этот показатель был 8,7 на 1000 населения).



За семь месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 3357 браков, что на 4% меньше, чем в январе-июле 2022 года. При этом число зарегистрированных разводов осталось на прежнем уровне: в январе-июле 2022 года и в январе-июле 2023 года их количество составило 2770, сообщает Липецкстат.



