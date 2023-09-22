Общество

сегодня, 12:44

Естественная убыль населения в Липецкой области снизилась на 17%

8 266
#демография
Естественная убыль населения в Липецкой области снизилась на 17%

Однако рождаемость в Липецкой области также уменьшается, сообщает Липецкстат. 

4658 малышей родились в Липецкой области в январе-июле 2023 года – на 1% меньше, чем в январе-июле 2022 года. Среди них 37% детей (1726 малышей) родились у матерей первыми, 34%, или 1560 – вторыми, 29% (1372) – третьими и последующими. В январе-июле 2023 года родилось 63 пары близнецов и 2 тройни. В возрасте до 18 лет стали мамами 48 женщин.

Умерли за семь месяцев 9413 человек – на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом естественная убыль населения снизилась на 17%, однако число умерших продолжает превышать число родившихся – за январь-июль 2023 года оно составило 4755 человек, или 7,3 на 1000 человек населения (год назад этот показатель был 8,7 на 1000 населения). 

За семь месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 3357 браков, что на 4% меньше, чем в январе-июле 2022 года. При этом число зарегистрированных разводов осталось на прежнем уровне: в январе-июле 2022 года и в январе-июле 2023 года их количество составило 2770, сообщает Липецкстат.

8 266
#демография

Комментарии (8)

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Алькаш

13 минут назад
А НЕ естественная?
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мизантроп

20 минут назад
Жите, ну и кто же вам виноват, что вы жить не хотите?
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Такса глубоководная.

24 минуты назад
Враки.
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Жите

33 минуты назад
Вымираем. Смертность превышает рождаемость и после 90 х ничего не меняется.
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Ага

46 минут назад
Всё закономерно, и тем меньше рождаемость. Ага.
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Липецкие басни

50 минут назад
Естественная убыль населения меньше и населения в городе меньше!
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65+

сегодня, 13:01
Просто кому помереть уже умерли при пандемии ! Это ни как не заслуга медицины и власти в целом . Толи ещё будет .
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Всё закономерно

сегодня, 12:55
чем меньше фракция кпрф в облсовете, тем меньше убыль населения.
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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