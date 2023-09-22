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сегодня, 12:54
В РФ появился новый интерактивный сервис подбора имени ребенку
Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет.
Новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка, запущен на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), - сообщается в пресс-релизе оператора информационного ресурса ФНС.
Уточняется, что подбор имен сформирован на основании 5 тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года, - передает "Интерфакс".
Отмечается, что сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом.
На портале ЕГР ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет.
Топ-5 популярных имен по регионам за 2021-2023 можно посмотреть в разделе "Аналитика" на портале ЕГР ЗАГС.
В целом по РФ в 2023 году лидируют среди девочек имена София, Ева, Анна, Мария и Виктория, среди мальчиков - Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим.
Уточняется, что подбор имен сформирован на основании 5 тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года, - передает "Интерфакс".
Отмечается, что сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом.
На портале ЕГР ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет.
Топ-5 популярных имен по регионам за 2021-2023 можно посмотреть в разделе "Аналитика" на портале ЕГР ЗАГС.
В целом по РФ в 2023 году лидируют среди девочек имена София, Ева, Анна, Мария и Виктория, среди мальчиков - Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим.