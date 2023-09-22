В России

22 минуты назад

Над Крымом и Кубанью сбили беспилотники

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#беспилотники #атака #Крым #Кубань

Беспилотники были уничтожены средствами ПВО. Информацию о работе ПВО подтвердили в Минобороны РФ.

Ночью 22 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, - сообщает Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее власти Туапсинского района сообщили об уничтожении беспилотника. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
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#беспилотники #атака #Крым #Кубань

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