В России
22 минуты назад
Над Крымом и Кубанью сбили беспилотники
Беспилотники были уничтожены средствами ПВО. Информацию о работе ПВО подтвердили в Минобороны РФ.
Ночью 22 сентября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, - сообщает Минобороны России.
Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее власти Туапсинского района сообщили об уничтожении беспилотника. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее власти Туапсинского района сообщили об уничтожении беспилотника. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.