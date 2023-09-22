В этом году от укусов клещей пострадали уже 3 952 человека.

По состоянию на 21 сентября в Липецкой области от укусов клещей пострадали 3952 человека, в том числе 1733 ребенка.



По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, за последнюю неделю зарегистрировано 144 случая присасывания клещей, в числе пострадавших 51 ребёнок. За неделю количество укусов клещей выросло в полтора раза (неделей раньше было зарегистрировано 99 случаев, из них 28 среди детей).



В лаборатории области с начала года для исследования доставлено 3 340 клещей, из них 490 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,7%), 179 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (5,4%), 8 — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).



По случаям присасывания клещей первое место продолжают занимать территории домовладений и приусадебных участков (63,5%), на втором месте — природные условия (20,7%), на третьем — территории садоводческих товариществ (7,2%).



«Осенью у клещей наступает второй период активности, который длится до октября, а в некоторых случаях и до ноября. Планируя прогулку на природе, необходимо принять меры защиты, прежде всего – барьерные в виде закрытой одежды, плотно прилегающей к коже. На человека клещи поднимаются с травы и стеблей. Попадают на ноги и с помощью коготков и присосок на лапках медленно, но верно ползут вверх по одежде и телу в поисках более теплых и удобных мест для присасывания. Поэтому ходить нужно только по тропинкам и правильно одеваться для прогулки на природе. Репелленты стоит наносить на одежду перед прогулкой. Рекомендуем отдавать предпочтение высокой обуви и светлым оттенкам в одежде — на таком фоне заметить клеща легче. Во время прогулки осматривать себя, детей и домашних питомцев как можно чаще, пользоваться головным убором, а по возвращении домой – внимательно проверять все вещи, которые были с собой», — сообщают эпидемиологи.



