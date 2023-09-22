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сегодня, 09:50
В Минэнерго назвали запрет на экспорт топлива из РФ бессрочным
Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, начиная с 21 сентября.
Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, разместил в Telegram-канале своего ведомства видеоролик, что ограничение на экспорт топлива из России сейчас введено бессрочно и скоро цены стабилизируются.
По словам Сорокина, недобросовестные участники рынка вывозили достаточно "ощутимый объем" топлива, и в Минэнерго рассчитывают, что мера позволит создать даже избыток топлива.
"Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз всё прикрывает", — заявил он.
Это решение, по его словам, позволит насытить биржу и внутренний рынок, закрыть нехватку, в том числе у аграриев.
"Аграрии являются одними из крупнейших потребителей дизельного топлива, и данная мера позволит полностью удовлетворить потребности наших аграрных производителей", — заявил он.
В министерстве рассчитывают, что направляемые теперь на рынок объемы полностью закроют все потребности и даже создадут избыток топлива на рынке.
Вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок, - говорится в телеграм-канале Минэнерго.
С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен, - отмечается в сообщении министерства.
Отмечалось, что ограничения носят временный характер.
Накануне правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Соответствующее постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
По словам Сорокина, недобросовестные участники рынка вывозили достаточно "ощутимый объем" топлива, и в Минэнерго рассчитывают, что мера позволит создать даже избыток топлива.
"Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Данная мера как раз всё прикрывает", — заявил он.
Это решение, по его словам, позволит насытить биржу и внутренний рынок, закрыть нехватку, в том числе у аграриев.
"Аграрии являются одними из крупнейших потребителей дизельного топлива, и данная мера позволит полностью удовлетворить потребности наших аграрных производителей", — заявил он.
В министерстве рассчитывают, что направляемые теперь на рынок объемы полностью закроют все потребности и даже создадут избыток топлива на рынке.
Вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок, - говорится в телеграм-канале Минэнерго.
С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен, - отмечается в сообщении министерства.
Отмечалось, что ограничения носят временный характер.
Накануне правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Соответствующее постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.