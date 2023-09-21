Бизнес

29 минут назад

Банк ЗЕНИТ запустил продажу нового инвестиционного продукта

48
1
Банк ЗЕНИТ запустил продажу нового инвестиционного продукта

Банк ЗЕНИТ запустил продажу полисов страхования жизни «Деньги в резерве». Клиенты могут оформить договор на срок 3 года или 5 лет и получить гарантированный доход 21% или 38% соответственно в конце срока действия программы.

По условиям, клиенту необходимо внести единовременно от 200 тыс. рублей, далее ежегодно от 10% от первоначальной суммы, но не менее 75 тыс. рублей.

Оформить полис можно клиенту в возрасте от 18 до 65 лет. Денежные средства не подлежат разделу при имущественных спорах. Кроме того, доступна возможность адресной передачи капитала близкому человеку. Также по условиям продукта в течении 6 месяцев клиенты могут воспользоваться услугами добровольного медицинского обслуживания в размере 2% от суммы единовременного взноса.

Продукт «Деньги в резерве» можно оформить любом офисе Банка ЗЕНИТ Для этого нужен только паспорт, сама процедура оформления займет всего несколько минут. Подробные условия и процентные ставки размещены на  сайте банка.

С подробными условиями продукта "Деньги в резерве" можно ознакомиться здесь.

Реклама. ПАО Банк Зенит.

48
1
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
46
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Вторая жизнь ненужных вещей
Вторая жизнь ненужных вещей

вчера, 13:00

Бизнес
МегаФон определил интернет-активные города Липецкой области
МегаФон определил интернет-активные города Липецкой области

19.09.2023 16:52

Бизнес
Банк ЗЕНИТ повысил ставки по накопительному счету до 11,5% годовых
Банк ЗЕНИТ повысил ставки по накопительному счету до 11,5% годовых

15.09.2023 16:59

Бизнес
Как стать миллионером: «Пятёрочка» подарит покупателям крупные денежные призы
Как стать миллионером: «Пятёрочка» подарит покупателям крупные денежные призы

14.09.2023 16:09

Бизнес
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего

14.09.2023 08:00

Бизнес
Мясоперерабатывающий комбинат Кузминки отметил юбилей - 10 лет!
Мясоперерабатывающий комбинат Кузминки отметил юбилей - 10 лет!

14.09.2023 08:00

Бизнес