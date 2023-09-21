Банк ЗЕНИТ запустил продажу нового инвестиционного продукта

Банк ЗЕНИТ запустил продажу полисов страхования жизни «Деньги в резерве». Клиенты могут оформить договор на срок 3 года или 5 лет и получить гарантированный доход 21% или 38% соответственно в конце срока действия программы.

По условиям, клиенту необходимо внести единовременно от 200 тыс. рублей, далее ежегодно от 10% от первоначальной суммы, но не менее 75 тыс. рублей.

Оформить полис можно клиенту в возрасте от 18 до 65 лет. Денежные средства не подлежат разделу при имущественных спорах. Кроме того, доступна возможность адресной передачи капитала близкому человеку. Также по условиям продукта в течении 6 месяцев клиенты могут воспользоваться услугами добровольного медицинского обслуживания в размере 2% от суммы единовременного взноса.

Продукт «Деньги в резерве» можно оформить любом офисе Банка ЗЕНИТ Для этого нужен только паспорт, сама процедура оформления займет всего несколько минут. Подробные условия и процентные ставки размещены на сайте банка.

С подробными условиями продукта "Деньги в резерве" можно ознакомиться здесь .

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