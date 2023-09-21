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Президент Азербайджана извинился из-за гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Российский президент указал на важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения из-за гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе, - сообщает МИД РФ
По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, - говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.
Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Нагорном Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Подчёркивается, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего, и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших, - отмечается в сообщении министерства.
С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение в этом контексте придаётся начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта, - говорится в заявлении ведомства.
Также в ходе разговора был обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха, кроме того была подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.
В ходе обсуждения было условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.
По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, - говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.
Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Нагорном Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Подчёркивается, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего, и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших, - отмечается в сообщении министерства.
С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение в этом контексте придаётся начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта, - говорится в заявлении ведомства.
Также в ходе разговора был обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Российский лидер акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха, кроме того была подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.
В ходе обсуждения было условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.