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За потраченные с карты собутыльника 1304 рубля — два года колонии строгого режима

3 407
#кража
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За потраченные с карты собутыльника 1304 рубля — два года колонии строгого режима

Посланный за водкой с чужой картой усманец обчистил банковский счёт собутыльника.

Усманский районный суд вынес приговор 45-летнему ранее судимому за грабёж, хищение либо вымогательство оружия и уклонение от административного надзора жителю села Новоуглянка за кражу с банковского счета.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 1 ноября 2022 года двое мужчин отдыхали в одной компании, и потерпевший сам передал подсудимому свою банковскую карту, чтобы тот купил бутылку водки. Но, сходив за водкой, карту мужчина не вернул, соврав, что её потерял. А уже на следующий день — 2 ноября он передал эту банковскую карту другому мужчине под видом своей собственной и попросил купить спиртное и продукты. При этом он пояснил товарищу, что на счету около 1700 рублей, и что покупку до 1 000 рублей можно сделать в магазине без набора ПИН-кода, нужно просто карту приложить к терминалу и деньги спишутся. Таким образом собутыльники затоварились за чужой счёт на 1 304 рубля, купив спиртное, сигареты, хлебобулочные изделия и «Ролтон».

В суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что накануне кражи с банковского счёта был в гостях у потерпевшего, а когда спиртное у них закончилось, тот спокойно дал ему свою банковскую карту на водку, и эту бутылку они распили вместе. Более того, хозяин карты в тот вечер её не потребовал её назад, а на следующий день утром он снова по банковской карте товарища купил бутылку водки и пришел к нему домой, и они снова вместе пили. А когда собутыльник всё же спросил у него про свою банковскую карту, то он поступил нечестно, соврав про потерю и сказав, что, по всей видимости, карту он забыл на прилавке магазина, когда накануне вечером покупал водку. А сам пошел в гости к другому мужчине и ввёл его в заблуждение, отдав чужую банковскую карту, чтобы тот сходил в магазин.

Все покупки за чужой счёт были сделаны в ближайшем сельском магазине. Поэтому когда хозяин карты просмотрел смс-сообщения на телефоне, он сразу пошел в соседний магазин, где продавец ему рассказала, что банковской картой накануне расплачивался местный житель. Через несколько дней он встретил этого односельчанина и уже тот рассказал, что карту ему дал другой общий знакомый. О случившемся потерпевший сообщил в полицию, так как своему товарищу он разрешал купить 1 ноября только одну бутылку водки. Но тот его обманул.

45-летнего усманца признали виновным в краже с банковского счёта и по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ приговорили к двум годам лишения свободы. А поскольку мужчина ещё не отбыл 160 часов обязательных работ, назначенные по приговору Усманского районного суда от 25 июля 2023 года за уклонение от административного надзора, окончательно его приговорили к 2 годам 10 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина был заключен под стражу в зале суда.
3 407
#кража
2

Комментарии (3)

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матвей

20 минут назад
Но смотрите ,какая обширная работа проделана ,по изобличению и поиске преступника.Шерлок Хомс нервно курит в сторонке. Справедливость востержествовала! Теперь тысячи 100 уйдёт , чтоб кормить, одевать, лелеять за 3года в колонии строгого режима.
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Жена алкаша

51 минуту назад
У моего идиота 3 тысячи увели с карты собутыльники и ничего, ночью стоят под балконом и требуют ещё
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Алькаш

57 минут назад
Гуманно.А ведь могли обязать возместить и оштрафовать,а тут всего 2 года.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
46
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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