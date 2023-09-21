За потраченные с карты собутыльника 1304 рубля — два года колонии строгого режима

Посланный за водкой с чужой картой усманец обчистил банковский счёт собутыльника.

Усманский районный суд вынес приговор 45-летнему ранее судимому за грабёж, хищение либо вымогательство оружия и уклонение от административного надзора жителю села Новоуглянка за кражу с банковского счета.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вечером 1 ноября 2022 года двое мужчин отдыхали в одной компании, и потерпевший сам передал подсудимому свою банковскую карту, чтобы тот купил бутылку водки. Но, сходив за водкой, карту мужчина не вернул, соврав, что её потерял. А уже на следующий день — 2 ноября он передал эту банковскую карту другому мужчине под видом своей собственной и попросил купить спиртное и продукты. При этом он пояснил товарищу, что на счету около 1700 рублей, и что покупку до 1 000 рублей можно сделать в магазине без набора ПИН-кода, нужно просто карту приложить к терминалу и деньги спишутся. Таким образом собутыльники затоварились за чужой счёт на 1 304 рубля, купив спиртное, сигареты, хлебобулочные изделия и «Ролтон».



В суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что накануне кражи с банковского счёта был в гостях у потерпевшего, а когда спиртное у них закончилось, тот спокойно дал ему свою банковскую карту на водку, и эту бутылку они распили вместе. Более того, хозяин карты в тот вечер её не потребовал её назад, а на следующий день утром он снова по банковской карте товарища купил бутылку водки и пришел к нему домой, и они снова вместе пили. А когда собутыльник всё же спросил у него про свою банковскую карту, то он поступил нечестно, соврав про потерю и сказав, что, по всей видимости, карту он забыл на прилавке магазина, когда накануне вечером покупал водку. А сам пошел в гости к другому мужчине и ввёл его в заблуждение, отдав чужую банковскую карту, чтобы тот сходил в магазин.



Все покупки за чужой счёт были сделаны в ближайшем сельском магазине. Поэтому когда хозяин карты просмотрел смс-сообщения на телефоне, он сразу пошел в соседний магазин, где продавец ему рассказала, что банковской картой накануне расплачивался местный житель. Через несколько дней он встретил этого односельчанина и уже тот рассказал, что карту ему дал другой общий знакомый. О случившемся потерпевший сообщил в полицию, так как своему товарищу он разрешал купить 1 ноября только одну бутылку водки. Но тот его обманул.



45-летнего усманца признали виновным в краже с банковского счёта и по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ приговорили к двум годам лишения свободы. А поскольку мужчина ещё не отбыл 160 часов обязательных работ, назначенные по приговору Усманского районного суда от 25 июля 2023 года за уклонение от административного надзора, окончательно его приговорили к 2 годам 10 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина был заключен под стражу в зале суда.