Два соседних дома горели в Ельце

Пожарные успели отстоять еще два здания.

Утром 20 сентября на улице Льняной в Ельце горели два соседних дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Один дом полностью выгорел, во втором огонь уничтожил пол чердака. Еще два дома пожарные отстояли.В этот же день сгорели по одной надворной постройке в селе Стрелец Долгоруковского района и селе Новосильское Тербунского района. В последнем селе также горел девятилетний комбайн «Торум 740».Всего за минувшие сутки ГУ МЧС зарегистрировало 14 пожаров, среди которых четыре - возгорания сухой травы и четыре - мусора на открытых пространствах.