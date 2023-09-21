Происшествия

22 минуты назад

Два соседних дома горели в Ельце

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#МЧС #пожар
Два соседних дома горели в Ельце

Пожарные успели отстоять еще два здания.

Утром 20 сентября на улице Льняной в Ельце горели два соседних дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Один дом полностью выгорел, во втором огонь уничтожил пол чердака. Еще два дома пожарные отстояли.

В этот же день сгорели по одной надворной постройке в селе Стрелец Долгоруковского района и селе Новосильское Тербунского района. В последнем селе также горел девятилетний комбайн «Торум 740».

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Всего за минувшие сутки ГУ МЧС зарегистрировало 14 пожаров, среди которых четыре - возгорания сухой травы и четыре - мусора на открытых пространствах.
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#МЧС #пожар

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